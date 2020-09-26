25 вересня біля Чугуєва, що на Харківщині розбився військовий літак ЗСУ під час навчальних польотів. Двом особами вдалося вижити. Вони вискочили з літака, який вже падав.

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу розповів, що люди, які вижили в авіакатастрофі вчасно вистрибнули з літака, коли він летів на мінімальній відстані від землі. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео

Наразі точно невідомо, хто саме врятувався – курсанти чи офіцери. Відомо лише, що один із них перебуває в критичному стані.

Олексій Кучер розповів про стан врятованих військових: відео

Авіакатастрофа біля Чугуєва: головне

Ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва, що на Харківщині під час навчальних польотів розбився військовий літак АН-26 повітряних сил Збройних сил України.

Він впав при заході на посадку близько 20:45 поблизу міста Чугуїв – неподалік від аеродрому, біля Ростовської траси. Після цього літак загорівся.

За останніми даними, на борту літака перебували 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). Наразі відомо про 25 загиблих та двох тяжко поранених .

. На борту літака перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, а також військові льотчики.

За словами директора Центру медицини катастроф Віктора Забашти, з місця падіння літака швидка забрала двох людей з опіками понад 90% тіла.

За фактом авіакатастрофи правоохоронці порушили кримінальну справу (стаття "Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки"). Розпочалося слідство.

До теми Військовий літак розбився під Чугуєвим: попередня причина катастрофи

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