Вистрибнули з літака в останній момент: як врятувались врятовані в авіакатастрофі біля Чугуєва
25 вересня біля Чугуєва, що на Харківщині розбився військовий літак ЗСУ під час навчальних польотів. Двом особами вдалося вижити. Вони вискочили з літака, який вже падав.
Глава Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу розповів, що люди, які вижили в авіакатастрофі вчасно вистрибнули з літака, коли він летів на мінімальній відстані від землі. Про це повідомляє 24 канал.
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Наразі точно невідомо, хто саме врятувався – курсанти чи офіцери. Відомо лише, що один із них перебуває в критичному стані.
Олексій Кучер розповів про стан врятованих військових: відео
Авіакатастрофа біля Чугуєва: головне
- Ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва, що на Харківщині під час навчальних польотів розбився військовий літак АН-26 повітряних сил Збройних сил України.
- Він впав при заході на посадку близько 20:45 поблизу міста Чугуїв – неподалік від аеродрому, біля Ростовської траси. Після цього літак загорівся.
- За останніми даними, на борту літака перебували 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). Наразі відомо про 25 загиблих та двох тяжко поранених.
- На борту літака перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, а також військові льотчики.
- За словами директора Центру медицини катастроф Віктора Забашти, з місця падіння літака швидка забрала двох людей з опіками понад 90% тіла.
За фактом авіакатастрофи правоохоронці порушили кримінальну справу (стаття "Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки"). Розпочалося слідство.
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