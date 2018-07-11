11 дітей отруїлися у готелі в Яремче, – 5 дітей госпіталізовано

У вівторок, 10 червня, 11 дітей, що відпочивали у готелі "Водоспад" у Яремче, доправили до лікарні з отруєнням.

Про це повідомило видання "Курс".

Читайте також: Дитячий табір, у якому масово отруїлися діти, достроково закриють

Дітей доправили до міської лікарні міста Яремче з ознаками загальної слабкості з підвищеною температурою та іншими симптомами отруєння. П'ятьох дітей було госпіталізовано.

Медики оцінили стан дітей, як задовільний та легкого ступеня важкості. В усіх дітей попередньо діагностували "гострий гастроентероколіт".

Встановлено, що заклад не був включений до переліку дитячих відпочинково-оздоровчих закладів Івано-Франківської області та не перереєстрований в Реєстрі потужностей операторів ринку харчових продуктів, а також не перевірявся впродовж останніх чотирьох років,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області створена комісія з метою розслідування факту, яка проводить санітарно-епідеміологічне обстеження об’єкта з відбором проб харчових продуктів, води та змивів з обладнання для лабораторного дослідження.