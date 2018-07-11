11 детей отравились в гостинице в Яремче – 5 детей госпитализированы

Во вторник, 10 июня, 11 детей, отдыхавших в отеле "Водопад" в Яремче, доставили в больницу с отравлением.

Об этом сообщило издание "Курс".

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Детей доставили в городскую больницу города Яремче с признаками общей слабости с повышенной температурой и другими симптомами отравления. Пять детей были госпитализированы.

Медики оценили состояние детей, как удовлетворительное и легкой степени тяжести. У всех детей предварительно диагностировали "острый гастроэнтероколит".

Установлено, что заведение не было включено в перечень детских оздоровительных учреждений Ивано-Франковской области и не перерегистрирован в Реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов, а также не проверялось в течение последних четырех лет,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в главном управлении Госпродспоживслужбы в Ивано-Франковской области создана комиссия для расследования факта, которая проводит санитарно-эпидемиологическое обследование объекта с отбором проб пищевых продуктов, воды и смывов с оборудования для лабораторного исследования.