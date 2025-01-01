Полковник военной разведки Великобритании в отставке Филип Ингрэм заметил 24 Каналу, что прекращение огня на этом этапе действительно необходимо. Обе стороны войны понесли потери и истощились.

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Кому больше нужно перемирие

На этом этапе прекращение боевых действий служило бы интересам обеих стран. Россия страдает на протяжении всего 2024 года. Ежедневно она теряет от 1400 до 2000 человек и не сможет долго вести войну в таком темпе.

Это подтверждает активная кампания по вербовке наемников в Африке, а также рост зависимости от войск Северной Кореи. Российская оборонно-промышленная база так долго не продержится.

Россияне использовали большинство бронетехники, которая была на хранении, и полагаются на ракеты и боеприпасы, которые поступают из Ирана и КНДР. С точки зрения надежности, я бы не хотел ставить северокорейский снаряд в пушку и стоять рядом, когда натянут шнур для его запуска,

– подчеркнул Филипп Ингрэм.

Поэтому несмотря на то, что Владимир Путин говорит якобы может продолжать войну – это не отражает всего того, что ему нужно делать, чтобы получить необходимые войска и технику.

Что касается Украины, то она также несет большие потери на передовой, но имеет широкую поддержку. Оборонная база растет и увеличивает производственные мощности, тогда как в России они достигли предела,

– подчеркнул полковник Великобритании.

Украина получает поддержку от большого количества западных стран и их оборонных баз, которые только начинают достигать необходимых производственных стандартов для обеспечения всех потребностей. Если политическая поддержка со стороны США сохранится, это облегчит поддержку из Европы, а Украина займет более сильную позицию.

"Но главная проблема для обеих сторон – это человеческие ресурсы", – подытожил Филип Ингрэм.