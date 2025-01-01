Полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем зауважив 24 Каналу, що припинення вогню на цьому етапі справді є потрібним. Обидві сторони війни зазнали втрат і виснажилися.

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Кому більше потрібне перемир'я

На цьому етапі припинення бойових дій слугувало б інтересам обох країн. Росія страждає упродовж всього 2024 року. Щодня вона втрачає від 1400 до 2000 осіб і не зможе довго вести війну у такому темпі.

Це підтверджує активна кампанія з вербування найманців в Африці, а також зростання залежності від військ Північної Кореї. Російська оборонно-промислова база так довго не протримається.

Росіяни використали більшість бронетехніки, яка була на зберіганні, та покладаються на ракети й боєприпаси, які надходять з Ірану та КНДР. З погляду надійності, я б не хотів ставити північнокорейський снаряд у гармату й стояти поруч, коли натягнуть шнур для його запуску,

– наголосив Філіп Інгрем.

Тому попри те, що Владімір Путін говорить нібито може продовжувати війну – це не відображає всього того, що йому потрібно робити, аби отримати необхідні війська та техніку.

Щодо України, то вона також зазнає великих втрат на передовій, але має ширшу підтримку. Оборонна база зростає та збільшує виробничі потужності, тоді як у Росії вони досягли межі,

– підкреслив полковник Великої Британії.

Україна отримує підтримку від великої кількості західних країн та їхніх оборонних баз, які лише починають досягати необхідних виробничих стандартів для забезпечення всіх потреб. Якщо політична підтримка з боку США збережеться, це полегшить підтримку з Європи, а Україна займе сильнішу позицію.

"Але головна проблема для обох сторін – це людські ресурси", – підсумував Філіп Інгрем.