Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения КМВА и мэра столицы Виталия Кличко.

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Россия атаковала "Шахедами" Киев

Утром 1 января в КГВА сообщили, что в результате падения обломков в Печерском районе произошел пожар кровли нежилого здания и частично разрушен мансардный этаж пятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров.

Впоследствии там сообщили, что из жилого дома спасена одна женщина. Также известно, что спасательная операция продолжается.

Около в половине девятого утра мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что уже есть 3 пострадавших на Печерске. По его словам, двух из них госпитализировали.

Кличко через полчаса сообщил, что количество пострадавших увеличилось. Так, уже четверо пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Двух из них госпитализировали. Двум медики оказали помощь на месте. Он указал, что большинство из пострадавших из Печерского района.

Вскоре стало известно, что уже есть 6 пострадавших. Так, четырем медицинские работники оказали помощь на месте. В том числе, беременной женщине.

Россия атаковала Киев / Фото ГСЧС

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Напомним, что российские захватчики в новогоднюю ночь запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахеды". Так, первые сообщения о движении вражеских дронов зафиксировали еще в половине 21 часа 31 декабря.

Известно, что утром 1 января под ударом вражеских дронов оказалась Киевщина. Так, в регионе прогремели взрывы. В Киевской областной военной администрации сообщали, что в области работали силы противовоздушной обороны. Также вскоре стало известно, что и в самой столице также прогремели взрывы.

Добавим, что в КГВА по состоянию в половине 9 утра 1 января сообщили о последствиях атаки на столицу. Так, в результате атаки российских дронов в Печерском районе:

частичное разрушение с 6 по 4 этажи шестиэтажного жилого дома с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах; пожар локализован на площади 70 квадратных метров;

проводится эвакуация жильцов;

спасена одна женщина, информация о пострадавших выясняется;

возник пожар на кровле нежилого здания на площади 80 квадратных метров;

на территории школы выбило окна и двери, информация о нанесенном ущербе и пострадавших устанавливается.

В Святошинском районе обломки упали на нежилую территорию. Известно, что повреждения получили автомобили и гаражи. Возник локальный пожар. Кроме этого, частично повреждены трамвайные пути.

По состоянию на половину 10 утра мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 6 человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу. Сейчас двух из них госпитализировали. Четырем медики оказали помощь на месте. В том числе, беременной женщине.