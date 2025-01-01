Утром 1 января 2025 года в Киевской области прогремели взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Работают силы ПВО

В Киевской областной военной администрации рассказали, что в области работают силы противовоздушной обороны.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, там также призвали соблюдать режим информационной тишины, то есть не публиковать фото и видео работы наших защитников, ведь это может сыграть на руку врагу.

В Киеве также прогремели взрывы. Впоследствии появилась информация о повторных взрывах. Пока неизвестно деталей относительно этого.

Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

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