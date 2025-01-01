Зранку 1 січня 2025 року на Київщині пролунали вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Працюють сили ППО

У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, там також закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші, тобто не публікувати фото та відео роботи наших захисників, адже це може зіграти на руку ворогу.

У Києві також пролунали вибухи. Наразі невідомо деталей щодо цього.

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія не припиняє атакувати Україну та запустила ударні дрони-камікадзе навіть у новорічну ніч.