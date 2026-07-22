Acura готує найбільший позашляховик в своїй історії

За даними видання Autonews, виробництво нової флагманської моделі має розпочатися у вересні 2029 року на заводі Honda в Лінкольні, штат Алабама. У внутрішніх документах компанії проєкт фігурує під робочою назвою Acura XL. Очікуваний річний обсяг випуску новинки може сягнути 40 000 одиниць.

Гібридна силова установка та конкуренція в сегменті

На відміну від багатьох американських конкурентів, які покладаються на бензинові двигуни великого об'єму, Acura XL отримає абсолютно новий гібридний силовий агрегат, розроблений спеціально для великогабаритних моделей. Нова установка має поєднати високі динамічні показники з паливною ефективністю, хоча інформація про кількість циліндрів та потужність поки що тримається в таємниці.

Рішення зробити ставку на гібридні технології відповідає скоригованій стратегії материнської компанії Honda. Після складнощів у 2025 році автовиробник скоротив свої плани щодо повної електрифікації. Це не завадило Acura випередити Cadillac та Audi у першій половині року, посівши четверте місце за обсягами продажів серед розкішних брендів у США.

Lexus TX 500h

Сегмент великих преміальних кросоверів із трьома рядами сидінь продовжує активно зростати – минулого року обсяги продажів у цій категорії в США досягли майже 195 000 одиниць. Основним стимулом зростання став успіх моделей на кшталт Lexus TX, який приваблює покупців просторим третім рядом та великим багажним відсіком.

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