Acura готовит самый большой внедорожник в своей истории

По данным издания Autonews, производство новой флагманской модели должно начаться в сентябре 2029 года на заводе Honda в Линкольне, штат Алабама. Во внутренних документах компании проект фигурирует под рабочим названием Acura XL. Ожидаемый годовой объем выпуска новинки может достичь 40 000 единиц.

Гибридная силовая установка и конкуренция в сегменте

В отличие от многих американских конкурентов, которые полагаются на бензиновые двигатели большого объема, Acura XL получит совершенно новый гибридный силовой агрегат, разработанный специально для крупногабаритных моделей. Новая установка должна сочетать высокие динамические показатели с топливной эффективностью, хотя информация о количестве цилиндров и мощности пока держится в секрете.

Решение сделать ставку на гибридные технологии соответствует скорректированной стратегии материнской компании Honda. После сложностей в 2025 году автопроизводитель сократил свои планы по полной электрификации. Это не помешало Acura опередить Cadillac и Audi в первой половине года, заняв четвертое место по объемам продаж среди люксовых брендов в США.

Lexus TX 500h

Сегмент крупных премиальных кроссоверов с тремя рядами сидений продолжает активно расти – прошлого года объемы продаж в этой категории в США достигли почти 195 000 единиц. Основным стимулом роста стал успех таких моделей, как Lexus TX, который привлекает покупателей просторным третьим рядом и большим багажным отсеком.

Запросы дилеров и возвращение к отмененным планам