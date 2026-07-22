Acura готовит самый большой внедорожник в своей истории

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Концепт Acura Precision EV
По данным издания Autonews, производство новой флагманской модели должно начаться в сентябре 2029 года на заводе Honda в Линкольне, штат Алабама. Во внутренних документах компании проект фигурирует под рабочим названием Acura XL. Ожидаемый годовой объем выпуска новинки может достичь 40 000 единиц.
Гибридная силовая установка и конкуренция в сегменте
В отличие от многих американских конкурентов, которые полагаются на бензиновые двигатели большого объема, Acura XL получит совершенно новый гибридный силовой агрегат, разработанный специально для крупногабаритных моделей. Новая установка должна сочетать высокие динамические показатели с топливной эффективностью, хотя информация о количестве цилиндров и мощности пока держится в секрете.
Решение сделать ставку на гибридные технологии соответствует скорректированной стратегии материнской компании Honda. После сложностей в 2025 году автопроизводитель сократил свои планы по полной электрификации. Это не помешало Acura опередить Cadillac и Audi в первой половине года, заняв четвертое место по объемам продаж среди люксовых брендов в США.
Lexus TX 500h
Сегмент крупных премиальных кроссоверов с тремя рядами сидений продолжает активно расти – прошлого года объемы продаж в этой категории в США достигли почти 195 000 единиц. Основным стимулом роста стал успех таких моделей, как Lexus TX, который привлекает покупателей просторным третьим рядом и большим багажным отсеком.
Запросы дилеров и возвращение к отмененным планам
- Официальные дилеры Acura настаивают на создании бескомпромиссного автомобиля и отмечают, что надеются увидеть полноценный рамный внедорожник или модель со значительно удлиненной колесной базой, способную конкурировать с Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Cadillac Escalade.
- Кроме того, новая Acura XL должна стать более выгодной альтернативой европейским флагманам, таким как Mercedes-Benz GLS, BMW X7 и будущему Audi Q9, предлагая аналогичный уровень простора и оснащения по более доступной цене.
- Выход этой модели фактически возродит концепцию, от которой бренд отказался более десяти лет назад. В конце 2000-х годов Acura уже разрабатывала флагманский внедорожник на заднеприводной платформе с двигателем V8, однако этот проект был свернут из-за мирового финансового кризиса. Компания Honda пока воздерживается от официальных комментариев относительно будущего Acura XL.