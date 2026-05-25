Кімі Антонеллі виграє Гран-прі Канади після драматичної боротьби

Гонщики німецької команди наразі залишаються найшвидшими в пелотоні, тому мали значну перевагу над суперниками протягом усього вікенду. Переможцем спринту та кваліфікації став Джордж Рассел. Його партнер по команді – Андреа Кімі Антонеллі – намагався захопити лідерство і під час суботніх заїздів ледь не спричинив серйозну аварію.

У неділю боротьба "срібних стріл" була чистішою, але не менш агресивною. До слова, старт самої гонки довелося затримати через технічну поломку боліда Арвіда Ліндблада з Racing Bulls прямо на прогрівочному колі. Протягом першої половини заїзду Рассел та Антонеллі безкомпромісно змагалися за першу позицію.

Драма лідера та технічні сходи

Врешті-решт, на 23 колі італійцю вдалося вийти вперед. Проте вже на наступному колі Антонеллі припустився помилки, і Рассел повернув собі перше місце. На 31 колі сталася головна драма дня: силова установка на боліді Рассела не витримала навантажень, через що Джордж був змушений зійти з дистанції. Після цього Антонеллі залишалося просто впевнено довести машину до фінішу.

До цієї боротьби могли доєднатися і гонщики McLaren, але їхня ставка на старт на проміжній гумі повністю провалилася — дощ так і не почався, а траса залишалася сухою. На цьому проблеми британської команди не закінчилися: Оскар Піастрі став причиною зіткнення та сходу Алекса Албона з Williams, а на 40 колі коробка передач на боліді чинного чемпіона Ландо Норріса не витримала.

Несподіваний подіум

Досить дивний інцидент стався з болідом Cadillac Серхіо Переса – у мексиканця без жодних видимих причин зламалася передня підвіска прямо перед заїздом на піт-лейн.

Усі ці сходи та хаос на треку дозволили Льюїсу Хемілтону та Максу Ферстаппену прорватися вперед і фінішувати на подіумі.

Крім того, солідні очки в скарбничку команди здобули пілоти Alpine: Франко Колапінто закінчив гонку на блискучому шостому місці, а П’єр Гаслі перетнув фінішну лінію восьмим.

Завдяки цьому успіху Андреа Кімі Антонеллі виграв уже четверту гонку поспіль, що є неймовірним результатом, враховуючи, що це загалом лише четверта перемога в його кар'єрі. Наразі 19-річний італієць впевнено очолює особистий залік чемпіонату Формули-1, маючи в активі 135 очок. Наступний етап відбудеться на культових вулицях Монако вже 7 червня.