Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Канады после драматической борьбы

Гонщики немецкой команды пока остаются самыми быстрыми в пелотоне, поэтому имели значительное преимущество над соперниками в течение всего уикенда. Победителем спринта и квалификации стал Джордж Рассел. Его партнер по команде – Андреа Кими Антонелли – всячески пытался захватить лидерство и во время субботних заездов едва не спровоцировал серьезную аварию.

В воскресенье борьба "серебряных стрел" была чище, но не менее агрессивной. К слову, старт самой гонки пришлось задержать из-за технической поломки болида Арвида Линдблада из Racing Bulls прямо на прогревочном круге. В течение первой половины заезда Рассел и Антонелли бескомпромиссно боролись за первую позицию.

Драма лидера и техническая лестница

В конце концов, на 23 круге итальянцу удалось выйти вперед. Однако уже на следующем круге Антонелли допустил ошибку, и Рассел вернул себе первое место. На 31 круге произошла главная драма дня: силовая установка на болиде Рассела не выдержала нагрузок, из-за чего Джордж был вынужден сойти с дистанции. После этого Антонелли оставалось просто уверенно довести машину до финиша.

К этой борьбе могли присоединиться и гонщики McLaren, но их ставка на старт на промежуточной резине полностью провалилась - дождь так и не начался, а трасса оставалась сухой. На этом проблемы британской команды не закончились: Оскар Пиастри стал причиной столкновения и схода Алекса Албона из Williams, а на 40 круге коробка передач на болиде действующего чемпиона Ландо Норриса не выдержала.

Неожиданный подиум

Довольно странный инцидент произошел с болидом Cadillac Серхио Переса – у мексиканца без видимых причин сломалась передняя подвеска прямо перед заездом на пит-лейн.

Все эти лестницы и хаос на треке позволили Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену прорваться вперед и финишировать на подиуме.

Кроме того, солидные очки в копилку команды получили пилоты Alpine: Франко Колапинто закончил гонку на блестящем шестом месте, а Пьер Гасли пересек финишную черту восьмым.

Благодаря этому успеху Андреа Кими Антонелли выиграл уже четвертую гонку подряд, что является невероятным результатом, учитывая, что это всего лишь четвертая победа в его карьере. Сейчас 19-летний итальянец уверенно возглавляет личный зачет чемпионата Формулы-1, имея в активе 135 очков. Следующий этап состоится на культовых улицах Монако уже 7 июня.