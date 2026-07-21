Audi A2 e-tron стане найдешевшим електромобілем бренду: що відомо про новинку

ФОТО: Carscoops|
Прототип Audi A2 e-tron
Автомобіль значною мірою запозичує силует оригінальної компактної моделі Audi A2, яка випускалася з кінця 1999 по 2005 рік. Тоді хетчбек пропонувався з економічними силовими агрегатами та кузовом з алюмінію, але його висока ціна та дивний дизайн призвели до низького попиту. За весь час всього було випущено 176 377 одиниць Audi A2.
Особливості екстер'єру та дизайн у стилі Sportback
Попри те, що передня частина тестового електромобіля все ще прикрита маскувальною плівкою, на знімках Carscoops чітко видно закруглений передній бампер із прямокутним нижнім повітрозабірником. Попередні шпигунські фотографії свідчать про те, що A2 e-tron отримає двоповерхову розділену оптику та повністю закриту панель на місці традиційної решітки радіатора, що відповідає загальній стилістиці лінійки e-tron від Audi.
У профілі електромобіль нагадує класичний хетчбек, але з вираженою динамікою кузова Sportback. Модель має похилу лінію даху, яка закінчується масивним спойлером над дверима багажника. Дизайнери надали A2 e-tron кросоверних рис – виражені колісні арки та чорне захисного облицювання.
Зовнішній вигляд доповнюють аеродинамічно оптимізовані диски та дверні ручки у формі крил, подібні до тих, що використовуються на BMW X5 та Ford Mustang Mach-E. Задня частина вирізняється стилізованими дверима багажного відсіку з кутастими акцентами, глянцевим нижнім бампером і сучасними ліхтарями.
Цифровий салон
Попередні витоки інформації вказують на те, що салон A2 e-tron буде багато в чому уніфікований із кросовером Audi Q3. Очікується встановлення 11,9-дюймової цифрової панелі приладів та 12,8-дюймового центрального дисплея інформаційно-розважальної системи. Також в інтер’єрі з'явиться скошене знизу кермо з фіксованою ручкою, на якій розміщено важіль перемикання режимів руху та окремі органи керування.
Технічні характеристики
- Відомо, що новий Audi A2 e-tron побудований на модернізованій платформі MEB+ і має спільну архітектуру з хетчбеком Volkswagen ID.3 Neo. Хоча офіційні технічні характеристики поки тримаються в таємниці, очікується, що модель запозичить силові установки VW. Доступні акумуляторні блоки ємністю 50 кВт-год, 58 кВт-год та 79 кВт-год зможуть забезпечувати запас ходу до 630 кілометрів.
- Лінійка електродвигунів Volkswagen ID.3 Neo включає версії потужністю 125 кВт (170 кінських сил), 140 кВт (190 кінських сил) та 170 кВт (231 кінська сила). Ймовірно, Audi використовуватиме силові агрегати вищого рівня, щоб підкреслити преміальний статус марки. Водночас експерти зазначають, що базова модель A2 e-tron може відмовитися від фірмової системи повного приводу quattro на користь приводу на одну вісь.