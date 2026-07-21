Audi A2 e-tron стане найдешевшим електромобілем бренду: що відомо про новинку

Автомобіль значною мірою запозичує силует оригінальної компактної моделі Audi A2, яка випускалася з кінця 1999 по 2005 рік. Тоді хетчбек пропонувався з економічними силовими агрегатами та кузовом з алюмінію, але його висока ціна та дивний дизайн призвели до низького попиту. За весь час всього було випущено 176 377 одиниць Audi A2.

Особливості екстер'єру та дизайн у стилі Sportback

Попри те, що передня частина тестового електромобіля все ще прикрита маскувальною плівкою, на знімках Carscoops чітко видно закруглений передній бампер із прямокутним нижнім повітрозабірником. Попередні шпигунські фотографії свідчать про те, що A2 e-tron отримає двоповерхову розділену оптику та повністю закриту панель на місці традиційної решітки радіатора, що відповідає загальній стилістиці лінійки e-tron від Audi.

У профілі електромобіль нагадує класичний хетчбек, але з вираженою динамікою кузова Sportback. Модель має похилу лінію даху, яка закінчується масивним спойлером над дверима багажника. Дизайнери надали A2 e-tron кросоверних рис – виражені колісні арки та чорне захисного облицювання.

Зовнішній вигляд доповнюють аеродинамічно оптимізовані диски та дверні ручки у формі крил, подібні до тих, що використовуються на BMW X5 та Ford Mustang Mach-E. Задня частина вирізняється стилізованими дверима багажного відсіку з кутастими акцентами, глянцевим нижнім бампером і сучасними ліхтарями.

Цифровий салон

Попередні витоки інформації вказують на те, що салон A2 e-tron буде багато в чому уніфікований із кросовером Audi Q3. Очікується встановлення 11,9-дюймової цифрової панелі приладів та 12,8-дюймового центрального дисплея інформаційно-розважальної системи. Також в інтер’єрі з'явиться скошене знизу кермо з фіксованою ручкою, на якій розміщено важіль перемикання режимів руху та окремі органи керування.

Технічні характеристики