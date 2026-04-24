Audi на Пекінському автосалоні показала конкурентів для BMW та Mercedes-Benz: фото

Головною подією стала світова прем'єра AUDI E7X – першого електричного SUV від нового суббренду, повідомляє Auto24. Автомобіль має довжину 5049 мм та колісну базу 3060 мм, що ставить його в один ряд із найбільшими кросоверами преміумкласу. Модель базується на платформі Advanced Digitized Platform та орієнтована на технологічно просунутих клієнтів.

Електромобіль пропонується у версіях потужністю 300 або 500 кВт (407 та 680 к.с.). Завдяки батареї ємністю 109 кВт-год максимальний запас ходу перевищує 750 км за стандартом CLTC. Інтер'єр E7X отримав 21,4-дюймовий екран для задніх пасажирів, що опускається зі стелі, та інтелектуального ШІ-помічника AUDI Assistant. Ринковий старт моделі відбудеться у першій половині 2026 року.

Електрифікація флагманів: Audi A6L e-tron

Паралельно з новим брендом, основна німецька марка представила подовжений електричний седан Audi A6L e-tron, створений у партнерстві з FAW. Автомобіль побудований на 800-вольтовій платформі Premium Platform Electric (PPE).

Завдяки збільшеній на 132 мм колісній базі, інженерам вдалося встановити батарею ємністю 107 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 815 км. Седан демонструє динаміку спорткара, розганяючись до 100 км/год за 4,3 секунди. Модель оснащена просунутою системою доповненої реальності, яка проєктує навігаційні підказки на відстань до 200 метрів перед водієм.

Нове покоління двигунів внутрішнього згоряння

Попри фокус на електрику, Audi оновила лінійку традиційних автомобілів на платформі Premium Platform Combustion (PPC). На виставці дебютував новий Audi A6L з двигуном потужністю 367 кінських сил. Подовжена колісна база (на 140 мм більше за глобальну версію) забезпечує рекордний простір для пасажирів заднього ряду. Модель вже оснащена адаптивною пневматичною підвіскою та повнокерованим шасі.

Генеральний директор компанії Гернот Долльнер оголосив про створення власного Інноваційно-технологічного центру Audi в Шанхаї. Тут розроблятимуть системи автономного водіння рівня 2++ та специфічне програмне забезпечення для китайського ринку. Також на стенді був представлений болід Audi R26, що символізує офіційний вступ марки у Формулу-1 з сезону 2026 року.

