Audi відмовляється від створення універсальних глобальних автомобілів

Тепер бренд переходить до локалізованої стратегії розробки, створюючи окремі автомобілі під конкретні регіони, зазначає Carscoops.

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Розбіжність у вподобаннях покупців: кнопки проти екранів

Головний технічний директор Audi Рувен Мор офіційно заявив, що ідея глобального автомобіля, який підходив би для всього світу, остаточно пішла в минуле. За його словами, знайти універсальне рішення наразі неможливо, оскільки запити клієнтів кардинально розійшлися.

Для успішного існування на ринку компанії необхідний міцний технологічний стовп, заснований на принципі локального проєктування для локальних споживачів. Основні відмінності у вподобаннях виглядають наступним чином:

Китайський ринок: місцеві покупці вимагають максимального рівня цифровізації. Їм потрібні автомобілі, які нагадують смартфони на колесах, а також найсучасніші системи автономного керування.

місцеві покупці вимагають максимального рівня цифровізації. Їм потрібні автомобілі, які нагадують смартфони на колесах, а також найсучасніші системи автономного керування. Європейський ринок: клієнти в Європі цінують меншу концентрацію на цифрових дисплеях. Вони віддають перевагу традиційним тактильним елементам керування, фізичним кнопкам та перемикачам. Попри це, Audi наразі продовжує поетапно впроваджувати вигнуті цифрові приладові панелі на своїх нових європейських моделях.

Щоб задовольнити специфічні запити в Азії, німецька компанія вже запустила в Китаї новий бренд AUDI спільно з місцевим концерном SAIC. Ця марка випускає моделі, розроблені виключно для китайських водіїв.

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