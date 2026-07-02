Audi відмовляється від створення універсальних глобальних автомобілів

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Audi Nuvolari
Тепер бренд переходить до локалізованої стратегії розробки, створюючи окремі автомобілі під конкретні регіони, зазначає Carscoops.
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Розбіжність у вподобаннях покупців: кнопки проти екранів
Головний технічний директор Audi Рувен Мор офіційно заявив, що ідея глобального автомобіля, який підходив би для всього світу, остаточно пішла в минуле. За його словами, знайти універсальне рішення наразі неможливо, оскільки запити клієнтів кардинально розійшлися.
Для успішного існування на ринку компанії необхідний міцний технологічний стовп, заснований на принципі локального проєктування для локальних споживачів. Основні відмінності у вподобаннях виглядають наступним чином:
- Китайський ринок: місцеві покупці вимагають максимального рівня цифровізації. Їм потрібні автомобілі, які нагадують смартфони на колесах, а також найсучасніші системи автономного керування.
- Європейський ринок: клієнти в Європі цінують меншу концентрацію на цифрових дисплеях. Вони віддають перевагу традиційним тактильним елементам керування, фізичним кнопкам та перемикачам. Попри це, Audi наразі продовжує поетапно впроваджувати вигнуті цифрові приладові панелі на своїх нових європейських моделях.
Щоб задовольнити специфічні запити в Азії, німецька компанія вже запустила в Китаї новий бренд AUDI спільно з місцевим концерном SAIC. Ця марка випускає моделі, розроблені виключно для китайських водіїв.
Нова швидкість розробки та майбутні спортивні новинки
- Відмова від створення складних компромісних глобальних платформ дозволила Audi суттєво пришвидшити проєктування нових машин. Автовиробник почав працювати зі "швидкістю Китаю". Для цього компанія створила спеціальні "проєктні центри", де команди інженерів та дизайнерів мають прямий і швидкий доступ до ради директорів, що значно скорочує тривалість затвердження та впровадження нових ідей.
- Ця оптимізація внутрішніх процесів уже принесла перші результати. Завдяки новому підходу Audi змогла оперативно випустити обмежену серію суперкара Nuvolari. Ця модель розроблялася як духовний наступник культового Audi R8 та отримала таку ж базову гібридну силову установку з двигуном V8 і подвійним турбонаддувом, яка використовується в Lamborghini Temerario.
- Крім того, прискорені цикли розробки незабаром дозволять компанії запустити у серійне виробництво новий спортивний автомобіль на базі Concept C, який має стати офіційною заміною для Audi TT.