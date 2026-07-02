Audi отказывается от производства универсальных моделей для мирового рынка

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Audi Nuvolari
Теперь бренд переходит к локализованной стратегии разработки, создавая отдельные автомобили для конкретных регионов, отмечает Carscoops.
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Разногласия в предпочтениях покупателей: кнопки против экранов
Главный технический директор Audi Рувен Мор официально заявил, что идея глобального автомобиля, который подходил бы для всего мира, окончательно ушла в прошлое. По его словам, найти универсальное решение пока невозможно, поскольку запросы клиентов кардинально разошлись.
Для успешного существования на рынке компании необходим прочный технологический фундамент, основанный на принципе локального проектирования для локальных потребителей. Основные различия в предпочтениях выглядят следующим образом:
- Китайский рынок: местные покупатели требуют максимального уровня цифровизации. Им нужны автомобили, напоминающие смартфоны на колесах, а также самые современные системы автономного управления.
- Европейский рынок: клиенты в Европе ценят меньшую концентрацию на цифровых дисплеях. Они отдают предпочтение традиционным тактильным элементам управления, физическим кнопкам и переключателям. Несмотря на это, Audi в настоящее время продолжает поэтапно внедрять изогнутые цифровые приборные панели на своих новых европейских моделях.
Чтобы удовлетворить специфические запросы в Азии, немецкая компания уже запустила в Китае новый бренд AUDI совместно с местным концерном SAIC. Эта марка выпускает модели, разработанные исключительно для китайских водителей.
Новая скорость разработки и будущие спортивные новинки
- Отказ от создания сложных компромиссных глобальных платформ позволил Audi существенно ускорить проектирование новых автомобилей. Автопроизводитель начал работать со "скоростью Китая". Для этого компания создала специальные "проектные центры", где команды инженеров и дизайнеров имеют прямой и быстрый доступ к совету директоров, что значительно сокращает время утверждения и внедрения новых идей.
- Эта оптимизация внутренних процессов уже принесла первые результаты. Благодаря новому подходу Audi смогла оперативно выпустить ограниченную серию суперкара Nuvolari. Эта модель разрабатывалась как духовный преемник культового Audi R8 и получила ту же базовую гибридную силовую установку с двигателем V8 и двойным турбонаддувом, которая используется в Lamborghini Temerario.
- Кроме того, ускоренные циклы разработки вскоре позволят компании запустить в серийное производство новый спортивный автомобиль на базе Concept C, который должен стать официальной заменой Audi TT.