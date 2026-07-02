Audi отказывается от производства универсальных моделей для мирового рынка

Теперь бренд переходит к локализованной стратегии разработки, создавая отдельные автомобили для конкретных регионов, отмечает Carscoops.

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Разногласия в предпочтениях покупателей: кнопки против экранов

Главный технический директор Audi Рувен Мор официально заявил, что идея глобального автомобиля, который подходил бы для всего мира, окончательно ушла в прошлое. По его словам, найти универсальное решение пока невозможно, поскольку запросы клиентов кардинально разошлись.

Для успешного существования на рынке компании необходим прочный технологический фундамент, основанный на принципе локального проектирования для локальных потребителей. Основные различия в предпочтениях выглядят следующим образом:

Китайский рынок: местные покупатели требуют максимального уровня цифровизации. Им нужны автомобили, напоминающие смартфоны на колесах, а также самые современные системы автономного управления.

местные покупатели требуют максимального уровня цифровизации. Им нужны автомобили, напоминающие смартфоны на колесах, а также самые современные системы автономного управления. Европейский рынок: клиенты в Европе ценят меньшую концентрацию на цифровых дисплеях. Они отдают предпочтение традиционным тактильным элементам управления, физическим кнопкам и переключателям. Несмотря на это, Audi в настоящее время продолжает поэтапно внедрять изогнутые цифровые приборные панели на своих новых европейских моделях.

Чтобы удовлетворить специфические запросы в Азии, немецкая компания уже запустила в Китае новый бренд AUDI совместно с местным концерном SAIC. Эта марка выпускает модели, разработанные исключительно для китайских водителей.

Новая скорость разработки и будущие спортивные новинки