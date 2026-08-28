"Автомагістраль-Південь" показала, як будують тунелі та відновлюють мости в Україні

Розповідь буде цікава тим, хто слідкує за будівництвом 30-кілометрової ділянки траси Н-31 "Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка", де споруджуються транспортні розв’язки й тунелі для проїзду спецтехніки.

Не менш цікавим буде результат відновлення чотирьох аварійних мостів через гірські річки в Карпатському регіоні. Про це йдеться у двох релізах компанії "Автомагістраль-Південь", що ілюструються фотознімками та відеосюжетами.

На Н-31 вже забили майже 300 паль

Будівництво штучних споруд на другій черзі Н-31 розпочалося з фундаментних робіт. Для трьох об’єктів заплановано понад 300 залізобетонних паль, і більшість із них уже влаштовано.

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В тунелі на км 26+200 забили 100 шестиметрових паль, а на км 25+300 – ще 116 десятиметрових. На дворівневій розв’язці на км 28+700, де Н-31 перетинатиметься з напрямком на Царичанку, виконано понад половину з майже сотні десятиметрових паль.

На будівельних майданчиках підрядника. Фото: Автомагістраль-Південь

У роботі – 75-тонний "важковаговик"

Палі занурюють за допомогою бурової машини MAIT HR 260 (Caterpillar, C13, потужність 328 кВт) у палебійному варіанті з дизель-молотом. Маса установки становить майже 75 тонн.

Також на будівництві працює Bauer RTG RM20 (Cummins B 6.7, потужність 201 кВт, висота стріли 27,5 м, тягове зусилля лебідки для молота 100 кН, лебідки для паль – 80 кН).

За даними компанії, єдина така палебійна установка в Україні. Її особливість – електронна система керування B-Tronic, яка дозволяє оператору безпосередньо з кабіни регулювати силу та частоту ударів гідравлічного молота.

Це дає змогу адаптувати режим роботи до ґрунту: починати занурення з меншою силою, а на щільних шарах збільшувати потужність. Такий підхід допомагає одночасно берегти палі та прискорювати їх занурення.

Чотири мости в Карпатах повернули повноцінну логістику в регіон

Тим часом на Львівщині компанія завершили відновлення чотирьох аварійних мостів на дорозі Сколе – Славське. Їхній капітальний ремонт планували ще до повномасштабної війни в межах проєкту "Мале Карпатське коло", а у 2024 році роботи відновили через критичний стан споруд.

При цьому будівельники не стали повністю замінювати конструкції, а для кожного об’єкта підібрали окреме інженерне рішення.

На одному мосту замінили опори та шафові стінки, зберігши балки прогонової будови. На іншому опори посилили торкретуванням, а металеві балки ще одного мосту очистили та захистили тришаровим антикорозійним покриттям.

Габіони та нормативна ширина

Конуси мостів додатково укріпили габіонними конструкціями. Опорну здатність споруд і ширину проїзної частини привели до нормативних вимог.

У компанії зазначають, що після завершення робіт безпечний проїзд дорогою Сколе – Славське гарантовано.