"Автомагистраль-Юг" показала, как строят тоннели и восстанавливают мосты в Украине

Рассказ будет интересен тем, кто следит за строительством 30-километрового участка трассы Н-31.– Царичанка– Кобеляки– Решетиловка", где строятся транспортные развязки и тоннели для проезда спецтехники.

Не менее интересен результат восстановления четырех аварийных мостов через горные реки в Карпатском регионе. Об этом говорится в двух релизах компании "Автомагистраль-Юг", иллюстрируемые фотоснимками и видеосюжетами.

На Н-31 уже забили почти 300 свай

Строительство искусственных сооружений на второй очереди Н-31 началось с фундаментных работ. Для трех объектов запланировано более 300 железобетонных свай, и большинство из них уже устроено.

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В тоннеле на км 26+200 забили 100 шестиметровых свай, а на км 25+300 – еще 116 десятиметровых. На двухуровневой развязке на км 28+700, где Н-31 будет пересекаться с направлением на Царичанку, выполнено более половины почти сотни десятиметровых свай.

На стройплощадках подрядчика. Фото: Автомагистраль-Юг

В работе – 75-тонный "тяжеловес"

Сваи погружают с помощью буровой машины MAIT HR 260 (Caterpillar, C13, мощность 328 кВт) в палебойном варианте с дизель-молотом. Масса установки составляет около 75 тонн.

Также на строительстве работает Bauer RTG RM20 (Cummins B 6.7, мощность 201 кВт, высота стрелы 27,5 м, тяговое усилие лебедки для молота 100 кН, лебедки для свай– 80 кН).

По данным компании, это единственная такая палебийная установка в Украине. Ее особенность – электронная система управления B-Tronic, позволяющая оператору непосредственно из кабины регулировать силу и частоту ударов гидравлического молота.

Это позволяет адаптировать режим работы к почве: начинать погружение с меньшей силой, а на плотных слоях увеличивать мощность. Такой подход помогает одновременно беречь сваи и ускорять их погружение.

Четыре моста в Карпатах вернули полноценную логистику в регион

Тем временем на Львовщине компания завершила восстановление четырех аварийных мостов на дороге Сколе – Славское. Их капитальный ремонт планировали еще до полномасштабной войны в рамках проекта "Малый Карпатский круг", а в 2024 году работы возобновили из-за критического состояния сооружений.

При этом строители не стали полностью менять конструкции, а для каждого объекта подобрали отдельное инженерное решение.

На одном мосту заменили опоры и шкафные стенки, сохранив балки пролетного строения. На другом опоре усилили торкретированием, а металлические балки еще одного моста очистили и защитили трехслойным антикоррозионным покрытием.

Габионы и нормативная ширина

Конусы мостов дополнительно укрепили габионными конструкциями. Опорная способность сооружений и ширина проезжей части привели к нормативным требованиям.

В компании отмечают, что после завершения работ безопасный проезд по дороге Сколе– Славское гарантирован.