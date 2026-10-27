Автомагістраль-Південь розкрила технології облаштування антидронових сіток: уроки минулої зими враховано

ФОТО: Автомагістраль-Південь|
Робітники працюють з самохідною копровою палебійною машиною Orteco HD 1000 на забиванні металевих стійок під встановлення стовпів для сітчастого накриття дорііг
Як повідомляє компанія Автомагістраль-Південь на своїй сторінці у Facebook, роботи ведуться на критично важливій артерії між двома великими населеними пунктами. До лінії фронту звідси лише кілька десятків кілометрів, тому ворожі безпілотники долітають сюди без особливих проблем, а сама територія офіційно віднесена до зони можливих бойових дій.
Враховуючи гіркий досвід минулої зими, коли конструкції страждали від негоди, інженери кардинально змінили підхід до несучих елементів і вже з весни почали працювати за новими технологіями (див. відео внизу).
Тепер для опор використовують значно потужніші профільні труби та товстий сталевий дріт, з якими важче працювати, але вони гарантують стійкість до будь-яких погодних аномалій.
Як саме монтують захист
Сам процес нагадує зведення капітальної споруди, де щогли встановлюють кожні вісім метрів. Спочатку палебійна машина заганяє в ґрунт півтораметрову основу, до якої потім надійно фіксують семиметрову верхню частину опори.
Щоб конструкція не склалася як картковий будинок, на узбіччі з кроком у чотири метри забивають анкери, з'єднуючи їх розтяжками з верхівками щогл. Після цього всі опори зв'язують між собою сталевим дротом, утворюючи над асфальтом єдиний жорсткий каркас, який згодом затягують захисною сіткою.
"Щогли мають бути помітними для водіїв у темряві. Саме тому фінальним штрихом стає обов'язкове наклеювання світловідбивної плівки на кожну опору, щоб уникнути аварій під час нічних поїздок, – зазначають представники підрядника.
Масштаби прикриття доріг
Нагадаємо, раніше ми писали, що подібні заходи безпеки стають життєвою необхідністю для багатьох прифронтових регіонів. Наприклад, у Запоріжжі місцева влада планує змонтувати понад мільйон квадратних метрів такого захисту, перекриваючи найбільш жваві вулиці поблизу лікарень та соціальних об'єктів.
Удосконалення не має меж, і уроки минулої зими враховано, й це покращить рівень захисту транспорту й людей на облаштованих сітками автодорогах. Фото: Автомагістраль-Південь
Як уже повідомлялося на нашому сайті, масштабну роботу з прикриття логістичних маршрутів проводить і Держспецтрансслужба. З початку року військові інженери закрили сітчастими коридорами понад 1560 кілометрів прифронтових шляхів, що дозволяє зберегти дороговартісну техніку та щоденно рятує життя водіїв під час рейсів.