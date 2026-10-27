Автомагистраль-Юг раскрыла технологии обустройства антидроновых сеток: уроки прошлой зимы учтены

Как сообщает компания Автомагистраль-Юг на своей странице в Facebook, работы ведутся на критически важной артерии между двумя крупными населенными пунктами. До линии фронта отсюда всего несколько десятков километров, поэтому вражеские беспилотники долетают сюда без особых проблем, а сама территория официально отнесена к зоне возможных боевых действий.

Учитывая горький опыт прошлой зимой, когда конструкции страдали от непогоды, инженеры кардинально изменили подход к несущим элементам и уже с весны начали работать по новым технологиям. (см. видео внизу).

Теперь для опор используют значительно более мощные профильные трубы и толстую стальную проволоку, с которой труднее работать, но они гарантируют устойчивость к любым погодным аномалиям.

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Как именно монтируют защиту

Сам процесс напоминает строительство капитального сооружения, где мачты устанавливают каждые восемь метров. Сначала палебойная машина загоняет в грунт полутораметровое основание, к которому затем надежно фиксируют семиметровую верхнюю часть опоры.

Чтобы конструкция не сложилась как карточный дом, на обочине с шагом четыре метра забивают анкеры, соединяя их растяжками с верхушками мачт. После этого все опоры связывают между собой стальной проволокой, образуя над асфальтом единственный жесткий каркас, который затем затягивают защитной сеткой.

" Мачты должны быть заметны для водителей в темноте. Именно поэтому финальным штрихом становится обязательная наклейка светоотражающей пленки на каждую опору, чтобы избежать аварий во время ночных поездок, – отмечают представители подрядчика.

Масштабы прикрытия дорог

Напомним, ранее мы писали, что подобные меры безопасности становятся жизненной необходимостью для многих регионов прифронтовых. Например, в Запорожье местные власти планируют смонтировать более миллиона квадратных метров такой защиты, перекрывая наиболее оживленные улицы вблизи больниц и социальных объектов.

Совершенствование не имеет предела: уроки прошлой зимой учтены и это улучшит уровень защиты транспорта и людей на обустроенных сетями автодорогах. Фото: Автомагистраль-Юг

Как уже сообщалось на нашем сайте, масштабную работу по прикрытию логистических маршрутов проводит и Госспецтрансслужба. С начала года военные инженеры закрыли сетчатыми коридорами более 1560 километров прифронтовых путей, что позволяет сохранить дорогостоящую технику и ежедневно спасает водителей во время рейсов.