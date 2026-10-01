BMW готує електричну "одиничку" із заднім приводом та гігантський X8

Як повідомляє британське видання Autocar, під час заходу Capital Markets Day керівництво BMW анонсувало серйозні зміни в модельному ряду. Головний акцент для європейського ринку зроблять на доступному сегменті – вже у 2028 році світ побачить п'яте покоління 1 Series, яке переїде на новітню електричну архітектуру Neue Klasse.

Перехід на платформу, яку також використають для нових iX3 та i3, дозволить повернути базовим версіям "одинички" класичне задньопривідне компонування. Це обіцяє зовсім інші емоції за кермом порівняно з нинішнім передньопривідним поколінням.

При цьому баварці не відмовляються від традиційних моторів: паралельно з електричною версією продаватиметься автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння. Вони матимуть однаковий дизайн, але абсолютно різну технічну базу.

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Відмова від мінівенів та новий флагман

Lля ринку США BMW готує дещо масштабніше. Компанія розглядає можливість випуску величезного кросовера, який стане на щабель вище за X7 і, найімовірніше, отримає індекс X8.

BMW X7

А от сімейним водіям доведеться шукати альтернативи: баварці офіційно підтвердили, що компактвен 2 Series Active Tourer не отримає наступника, оскільки бренд скорочує менш прибуткові моделі.

Нова стратегія бренду