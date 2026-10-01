BMW готовит электрическую "единичку" с задним приводом и гигантский X8

Как сообщает британское издание Autocar, Во время мероприятия Capital Markets Day руководство BMW анонсировало серьезные изменения в модельном ряду. Главный акцент для европейского рынка сделают на доступном сегменте – уже в 2028 году свет увидит пятое поколение 1 Series, которое переедет на новую электрическую архитектуру Neue Klasse.

Переход на платформу, которую также используют для новых iX3 да i3, позволит вернуть базовым версиям "единички" классическую заднеприводную компоновку. Это обещает совсем другие эмоции за рулем по сравнению с нынешним переднеприводным поколением..

При этом баварцы не отказываются от традиционных моторов: параллельно электрической версии будет продаваться автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. У них будет одинаковый дизайн, но совершенно разная техническая база.

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Отказ от минивэнов и новый флагман

Lля рынка США BMW готовит несколько масштабнее. Компания рассматривает возможность выпуска огромного кроссовера, который станет на ступеньку выше X7 и, вероятнее всего, получит индекс X8.

BMW X7

А вот семейным водителям придется искать альтернативы: баварцы официально подтвердили, что компактвэн 2 Series Active Tourer не получит преемника, поскольку бренд сокращает менее прибыльные модели.

Новая стратегия бренда