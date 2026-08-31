Новий BMW X7 матиме V8 та технології Neue Klasse: шпигунські фото

BMW активно переводить модельний ряд на нову дизайнерську та технологічну концепцію Neue Klasse, однак майбутній X7 не стане її повною копією. Шпигунські фотографії прототипу від Carscoops, який проходив випробування на Нюрбургринзі, демонструють еволюційний підхід до зовнішності.

Передня частина збереже великі "ніздрі" решітки радіатора та характерне для сучасних BMW розділене розташування фар. При цьому дизайн може отримати риси останньої 7 Series: горизонтальні планки решітки підкреслюватимуть ширину кузова, а підсвічування решітки залишиться доступним як опція.

Під камуфляжем також помітні деталі, запозичені з нового X5. Замість традиційних дверних ручок прототип отримав компактні елементи у формі крилець. Задні ліхтарі можуть розтягнутися через двері багажника та майже зійтися посередині, як у нових X3 та X5.

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Панорамний iDrive змінить салон

Значно масштабніші зміни очікуються в інтер'єрі. Новий X7 має отримати панорамний iDrive, який виводить інформацію вздовж нижньої частини лобового скла. Технологія вперше з'явилася на електричному iX3 нового покоління та поступово поширюється на інші моделі BMW.

Панорамний дисплей доповнюватиметься центральним сенсорним екраном та окремим проекційним дисплеєм. У результаті салон X7 отримає значно сучаснішу електронну архітектуру, навіть попри те, що зовнішність автомобіля залишиться більш консервативною.

V8 може стати потужнішим

Особливу увагу привертає силова установка тестового автомобіля. Чотири вихлопні труби свідчать, що на тестах, ймовірно, був прототип наступника BMW X7 M60i. Поточний X7 M60i використовує 4,4-літровий бензиновий V8 з подвійним турбонаддувом та м'якою гібридною системою. Його потужність становить 530 кінських сил.

Для наступного покоління моделі слід очікувати збереження восьмициліндрового двигуна, але його потужність може наблизитися до 607 к.с. або навіть перевищити цю позначку. За попередніми припущеннями, модель може отримати позначення M70. Водночас базові версії BMW X7 можуть використовуватимуть м'які гібридні шестициліндрові двигуни.

Їхня потужність може сягати близько 400 "конячок". Також не виключена поява першої для X7 плагін-гібридної модифікації. Для порівняння, актуальний плагін-гібридний X5 розвиває до 490 кінських сил.

Alpina готує ще дорожчий X7

Цікаво те, що BMW X7 M70 навряд чи стане найпотужнішою та найдорожчою версією моделі. Після переходу Alpina під повний контроль BMW, бренд, за попередніми даними, може представити новий XB7. Такий автомобіль орієнтуватиметься на покупців, яким недостатньо можливостей стандартного X7 з V8.

Очікується, що Alpina запропонує власну інтерпретацію флагманського позашляховика з більшою потужністю та відповідними змінами в дизайні й оснащенні. Поява нового XB7 також може вплинути на подальшу долю BMW XM, який залишається одним із найбільш суперечливих автомобілів у сучасній лінійці марки.

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