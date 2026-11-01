BMW, Mercedes, Tesla чи Volvo: який електричний SUV найкращий

Електричні позашляховики середнього класу стають потужнішими, економнішими та технологічнішими. Водночас виробники по-різному вирішують питання запасу ходу, швидкості заряджання, комфорту й керування.

Німецький автомобільний клуб ADAC порівняв BMW iX3, Mercedes GLC EQ, Tesla Model Y Performance та Volvo EX60, щоб визначити, яка модель найкраще підходить для щоденних поїздок і далеких подорожей.

Результати тесту показали: універсального переможця немає. Mercedes-Benz GLC 400 EQ посів перше місце з оцінкою 1,8 бала, BMW iX3 і Volvo EX60 отримали по 1,9, а Tesla Model Y Performance завершила порівняння з результатом 2,2.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас кожен автомобіль має власні переваги, які можуть стати вирішальними для покупця під час вибору.

Простір і практичність: переваги Volvo та Mercedes

Усі чотири моделі пропонують достатньо місця для сімейних поїздок. BMW iX3 особливо вирізняється простором для ніг пасажирів другого ряду, тоді як Mercedes і Volvo забезпечують комфортний запас місця над головою.

За об’ємом багажника лідирує Volvo EX60 із 480 літрами. Mercedes GLC EQ пропонує 470 літрів, BMW iX3 – 440, а Tesla Model Y – 420 літрів. Додаткові відсіки під підлогою та передні багажники є в усіх учасників тесту.

Для буксирування причепа найкраще підходять Mercedes і Volvo: обидва автомобілі можуть тягнути до 2,4 тонни. BMW розрахований на 2 тонни, Tesla – на 1,6 тонни.

Запас ходу: BMW попереду конкурентів

Найпереконливішим за енергоефективністю став BMW iX3. Попри потужність 469 к. с., він споживає 18,3 кВт-год на 100 км з урахуванням втрат під час заряджання. За методикою тесту ADAC це забезпечує запас ходу 669 км.

Mercedes GLC EQ долає 559 км за споживання 20,4 кВт·год на 100 км. Volvo EX60 показує 508 км і 20,8 кВт-год відповідно. Tesla Model Y Performance витрачає 20,2 кВт-год на 100 км, але через меншу батарею проїжджає 443 км.

Отже, BMW найкраще підходить тим, хто часто подорожує на великі відстані й хоче рідше зупинятися для заряджання.

Volvo заряджається найшвидше

У цьому випробуванні Volvo EX60 найкраще проявив себе на швидкісних зарядних станціях. Завдяки 800-вольтовій архітектурі заряджання від 10% до 80% займає лише 17 хвилин. За 10 хвилин можна поповнити запас енергії ще на 266 км пробігу.

Mercedes потребує 23 хвилини, BMW – 25 хвилин. Tesla з 400-вольтовою системою заряджається від 10% до 80% за 35 хвилин і за 10 хвилин додає приблизно 156 км запасу ходу.

Таким чином, Volvo має перевагу для тих, хто регулярно їздить трасами й цінує короткі зупинки. Водночас BMW поєднує швидке заряджання з найбільшим запасом ходу.

Комфорт і керованість: перемога Mercedes

Усі чотири позашляховики демонструють потужне прискорення та високий рівень безпеки. Tesla Model Y Performance найшвидша в розгоні: від 0 до 100 км/год за 3,5 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Проте найкращий баланс керованості, стабільності та комфорту ADAC відзначив у Mercedes GLC EQ. Автомобіль гальмує зі 100 км/год за 32,4 метра – це найкращий результат серед учасників тесту. Опційна пневмопідвіска та керовані задні колеса додатково покращують маневровість і плавність руху.

Volvo EX60 натомість вирізняється комфортом підвіски та якістю виконання салону. BMW отримав найвищу оцінку за роботу систем допомоги водієві, зокрема завдяки можливості руху автомагістраллю без рук на кермі на швидкості до 130 км/год за відповідних умов.

Сенсорні екрани – не завжди перевага

Однією зі спільних проблем сучасних електромобілів стало керування функціями через сенсорні дисплеї. У Volvo й Tesla багато налаштувань, зокрема важливих для водіння, винесено на центральний екран. Це може відволікати від дороги.

BMW пропонує більш продуману систему відображення інформації Panoramic Vision, хоча сенсорні кнопки також не завжди зручні. Mercedes має ефектний широкий дисплей, але окремі функції кліматичної системи потребують зайвих дій.



Усі чотири автомобілі добре оснащені, однак велика кількість цифрових меню не завжди робить повсякденне користування простішим.

У виробників різні підходи до керування сучасним автомобілем, але інтерфейс користувача у всіх сприймається як слабке місце. Фото:Уве Раттай, ADAC

Tesla – найвигідніша за ціною

Tesla Model Y Performance коштує від 62 990 євро. За ці гроші покупець отримує потужний автомобіль із багатим стандартним оснащенням і просторим салоном.

Volvo EX60 у версії Ultra коштує 72 790 євро, хоча базовіша комплектація Plus доступна за 65 990 євро. BMW iX3 і Mercedes GLC EQ у базових версіях також коштують понад 70 000 євро, а для порівнянного оснащення можуть знадобитися додаткові витрати.

Тож Tesla приваблює тих, хто хоче отримати високу потужність і багато обладнання за відносно менші гроші. Однак економія супроводжується компромісами щодо запасу ходу, швидкості заряджання та зручності керування.

Висновок: який електричний SUV обрати?

За результатами тесту ADAC, найкращим загалом став Mercedes-Benz GLC 400 EQ з оцінкою 1,8 бала. Він поєднує комфорт, стабільну керованість, ефективне гальмування та високу практичність.

BMW iX3 – оптимальний вибір для тих, кому важливі запас ходу й енергоефективність.

Volvo EX60 підійде покупцям, які цінують комфорт, простір і швидке заряджання.

Tesla Model Y Performance залишається привабливим варіантом для тих, хто ставить на перше місце ціну та спортивну динаміку.

Головний висновок: Mercedes виграв завдяки збалансованості, але вибір найкращого електричного позашляховика залежить від того, що для водія важливіше – дальність поїздок, комфорт, швидкість заряджання чи вартість автомобіля.

Ви точно не помилитеся, вибравши будь-якого із чотирьох електричних позашляховиків. Фото:Уве Раттай, ADAC