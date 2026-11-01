BMW, Mercedes, Tesla или Volvo: какой электрический SUV лучший

Электрические внедорожники среднего класса становятся более мощными, экономичными и технологичными. В то же время, производители по-разному решают вопросы запаса хода, скорости зарядки, комфорта и управления.

Немецкий автомобильный клуб ADAC сравнил BMW iX3, Mercedes GLC EQ, Tesla Model Y Performance и Volvo EX60, чтобы определить, какая модель лучше подходит для ежедневных поездок и дальних путешествий.

Результаты теста показали: универсального победителя нет. Mercedes-Benz GLC 400 EQ занял первое место с отметкой 1,8 балла, BMW iX3 и Volvo EX60 получили по 1,9, а Tesla Model Y Performance завершила сравнение с результатом 2,2.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время каждый автомобиль имеет свои преимущества, которые могут стать решающими для покупателя при выборе.

Пространство и практичность: преимущества Volvo и Mercedes

Все четыре модели предлагают достаточно места для семейных поездок. BMW iX3 особенно отличается простором для ног пассажиров второго ряда, в то время как Mercedes и Volvo обеспечивают комфортный запас места над головой.

По объему багажника лидирует Volvo EX60 с 480 литрами. Mercedes GLC EQ предлагает 470 литров, BMW iX3– 440, а Tesla Model Y– 420 литров. Дополнительные отсеки под полом и передние багажники есть у всех участников теста.

Для буксировки прицепа лучше всего подходят Mercedes и Volvo: оба автомобиля могут тянуть до 2,4 тонн. BMW рассчитан на 2 тонны, Tesla– на 1,6 тонн.

Запас хода: BMW впереди конкурентов

Самым убедительным по энергоэффективности стал BMW iX3. Несмотря на мощность 469 л.с., он потребляет 18,3 кВт-ч на 100 км с учетом потерь при зарядке. По методике теста ADAC обеспечивает запас хода 669 км.

Mercedes GLC EQ преодолевает 559 км при потреблении 20,4 кВтч на 100 км. Volvo EX60 показывает 508 км и 20,8 кВт-ч соответственно. Tesla Model Y Performance тратит 20,2 кВт-ч на 100 км, но через меньшую батарею проезжает 443 км.

Итак, BMW лучше подходит тем, кто часто путешествует на большие расстояния и хочет реже останавливаться для зарядки.

Volvo заряжается быстрее всего

В этом испытании Volvo EX60 лучше проявил себя на скоростных зарядных станциях. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка от 10% до 80% занимает всего 17 минут. Через 10 минут можно пополнить запас энергии еще на 266 км пробега.

Mercedes нуждается в 23 минутах, BMW– 25 минут. Tesla с 400-вольтовой системой заряжается от 10% до 80% за 35 минут и через 10 минут добавляет примерно 156 км запаса хода.

Таким образом, Volvo имеет преимущество для тех, кто регулярно ездит по трассам и ценит короткие остановки. В то же время BMW сочетает быструю зарядку с самым большим запасом хода.

Комфорт и управляемость: победа Mercedes

Все четыре внедорожника демонстрируют мощное ускорение и высокий уровень безопасности. Tesla Model Y Performance самая быстрая в разгоне: от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Однако наилучший баланс управляемости, стабильности и комфорта ADAC отметил Mercedes GLC EQ. Автомобиль тормозит со 100 км/ч за 32,4 метра– это самый лучший результат среди участников теста. Опционная пневмоподвеска и управляемые задние колеса дополнительно улучшают маневровость и плавность движения.

Volvo EX60 отличается комфортом подвески и качеством исполнения салона. BMW получил самую высокую оценку за работу систем помощи водителю, в частности, благодаря возможности движения автомагистралью без рук на руле на скорости до 130 км/ч при соответствующих условиях.

Сенсорные экраны– не всегда преимущество

Одной из общих проблем современных электромобилей стало управление функциями через сенсорные дисплеи. У Volvo и Tesla много настроек, в том числе важных для вождения, вынесено на центральный экран. Это может отвлекать от дороги.

BMW предлагает более продуманную систему отображения информации Panoramic Vision, хотя сенсорные кнопки тоже не всегда удобны. Mercedes имеет эффектный широкий дисплей, но отдельные функции климатической системы нуждаются в лишних действиях.



Все четыре автомобиля хорошо оснащены, однако большое количество цифровых меню не всегда делает повседневное использование более простым.

У производителей разные подходы к управлению современным автомобилем, но пользовательский интерфейс у всех воспринимается как слабое место. Фото:Уве Раттай, ADAC

Tesla– самая выгодная по цене

Tesla Model Y Performance стоит от 62 990 евро. За эти деньги покупатель получает мощный автомобиль с богатой стандартной оснасткой и просторным салоном.

Volvo EX60 в версии Ultra стоит 72 790 евро, хотя более базовая комплектация Plus доступна за 65 990 евро. BMW iX3 и Mercedes GLC EQ в базовых версиях также стоят более 70 000 евро, а для сравнимого оснащения могут потребоваться дополнительные затраты.

Поэтому Tesla привлекает тех, кто хочет получить высокую мощность и многое оборудование за относительно меньшие деньги. Однако экономия сопровождается компромиссами по запасу хода, скорости зарядки и удобству управления.

Вывод: какой электрический SUV выбрать?

По результатам теста ADAC, лучшим в целом стал Mercedes-Benz GLC 400 EQ с отметкой 1,8 балла. Он сочетает комфорт, стабильную управляемость, эффективное торможение и высокую практичность.

BMW iX3– оптимальный выбор для тех, кому важны запас хода и энергоэффективность.

Volvo EX60 подойдет покупателям, которые ценят комфорт, пространство и быструю зарядку.

Tesla Model Y Performance остается привлекательным вариантом для тех, кто ставит во главу угла цену и спортивную динамику.

Главный вывод: Mercedes выиграл благодаря сбалансированности, но выбор лучшего электрического внедорожника зависит от того, что для водителя важнее– дальность поездок, комфорт, скорость подзарядки или стоимость автомобиля.

Вы точно не прогадаете, выбрав любого из четырех электрических внедорожников. Фото:Уве Раттай, ADAC