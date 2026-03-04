BMW тестує новий iX4 2027 року: шпигунські фото

Зовні iX4 багато в чому повторює стилістику більш практичного BMW iX3 нового покоління, однак має більш похилу лінію даху та аеродинамічну кришку багажника у стилі купе-SUV, зазначає Auto24, посилаючись на Autoevolution. Саме така форма є головною відмінністю між цими моделями. Передній бампер нагадує версію iX3 50 xDrive, а задній — адаптований під купеподібний силует.

Концепція купе-кросовера для BMW не нова: ще майже два десятиліття тому компанія представила BMW X6, започаткувавши цей підклас. На тестовому авто також помітні двоколірні легкосплавні диски та темно-сині гальмівні супорти, що можуть вказувати на потужну модифікацію.

Платформа Neue Klasse і новий інтерфейс

iX4 побудований на архітектурі Neue Klasse, яка стане основою для майбутніх електромобілів BMW. Це означає не лише нову електричну платформу, а й повністю переосмислений цифровий інтерфейс. У салоні, попри камуфляж, помітні характерні риси нової концепції.

Інформація розподіляється на три зони: перед водієм, по центру та з боку пасажира. Традиційної панелі приладів більше не буде, адже ключові дані, включно зі швидкістю та рівнем заряду, відображатимуться у вигляді високоякісної проєкції. Система працюватиме на новій BMW Operating System X, яка замінить попередню iDrive 9 і відмовиться від класичного поворотного контролера.

Дві версії для США: 40 xDrive і 50 xDrive

Згідно з витоком із онлайн-магазину BMW у США, iX4 2027 року надійде до дилерів у двох конфігураціях — 40 xDrive та 50 xDrive. Версія 50 xDrive, ймовірно, отримає двомоторну систему з повним приводом, аналогічну iX3 50 xDrive. Для орієнтиру, ця установка розвиває до 463 к.с. і 645 Нм крутного моменту. Модифікація 40 xDrive буде менш потужною, але точні характеристики поки не розкриті.

Кінець бензинового X4

Електричний iX4 фактично замінить традиційний X4 із ДВЗ, який використовував задньопривідну платформу з поздовжнім розташуванням двигуна. У новій стратегії BMW ставка робиться на електрифікацію та модульність Neue Klasse. Водночас конкуренція в сегменті компактних SUV-купе зростає, і iX4 має стати одним із ключових гравців у преміальному електричному класі вже з 2027 року. Виробництво iX4 планують розпочати приблизно у листопаді 2026 року на заводі BMW у Дебрецені (Угорщина).