BMW тестирует новый iX4 2027 года: шпионские фото

Внешне iX4 во многом повторяет стилистику более практичного BMW iX3 нового поколения, однако имеет более покатую линию крыши и аэродинамическую крышку багажника в стиле купе-SUV, отмечает Auto24, ссылаясь на Autoevolution. Именно такая форма является главным отличием между этими моделями. Передний бампер напоминает версию iX3 50 xDrive, а задний - адаптирован под купеобразный силуэт.

Концепция купе-кроссовера для BMW не нова: еще почти два десятилетия назад компания представила BMW X6, положив начало этому подклассу. На тестовом авто также заметны двухцветные легкосплавные диски и темно-синие тормозные суппорты, что могут указывать на мощную модификацию.

Платформа Neue Klasse и новый интерфейс

iX4 построен на архитектуре Neue Klasse, которая станет основой для будущих электромобилей BMW. Это означает не только новую электрическую платформу, но и полностью переосмысленный цифровой интерфейс. В салоне, несмотря на камуфляж, заметны характерные черты новой концепции.

Информация распределяется на три зоны: перед водителем, по центру и со стороны пассажира. Традиционной панели приборов больше не будет, ведь ключевые данные, включая скорость и уровень заряда, будут отображаться в виде высококачественной проекции. Система будет работать на новой BMW Operating System X, которая заменит предыдущую iDrive 9 и откажется от классического поворотного контроллера.

Две версии для США: 40 xDrive и 50 xDrive

Согласно утечке из онлайн-магазина BMW в США, iX4 2027 года поступит к дилерам в двух конфигурациях - 40 xDrive и 50 xDrive. Версия 50 xDrive, вероятно, получит двухмоторную систему с полным приводом, аналогичную iX3 50 xDrive. Для ориентира, эта установка развивает до 463 л.с. и 645 Нм крутящего момента. Модификация 40 xDrive будет менее мощной, но точные характеристики пока не раскрыты.

Конец бензинового X4

Электрический iX4 фактически заменит традиционный X4 с ДВС, который использовал заднеприводную платформу с продольным расположением двигателя. В новой стратегии BMW ставка делается на электрификацию и модульность Neue Klasse. В то же время конкуренция в сегменте компактных SUV-купе растет, и iX4 должен стать одним из ключевых игроков в премиальном электрическом классе уже с 2027 года. Производство iX4 планируют начать примерно в ноябре 2026 года на заводе BMW в Дебрецене (Венгрия).