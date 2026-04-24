Чому електрофури досі не витіснили дизель: реальна економіка перевезень

Експерти Інституту досліджень авторинку розбиралися, чому електровантажівки досі не стали масовим явищем, навіть на тлі рекордних цін на дизель.

Легка комерція: електрика вже тут, але не всюди

Якщо дивитися на сегмент малотоннажного транспорту (категорія N1), електрифікація вже відбулася — але лише частково. В Україні нараховується трохи більше ніж 5 тисяч електричних вантажівок, і майже половина з них — це компактні фургони на кшталт Renault Kangoo ZE.

Це логічно: міська логістика з короткими маршрутами, частими зупинками та поверненням на базу ідеально підходить під можливості електротяги. Тут батарея не стає критичним обмеженням, а економія на паливі — відчутна.

Але навіть у цьому сегменті це радше “точкове рішення”, ніж масовий тренд. Дизельні аналоги досі мають кратно більший парк.

Середній та важкий клас: електрика як експеримент

У категоріях N2 та N3 ситуація кардинально інша. Електровантажівок тут буквально кілька сотень на всю країну, причому значна частина — це пікапи або нетипові рішення.

На фоні приблизно 2 мільйонів вантажівок загалом — це навіть не тренд, а статистична похибка.

Ще показовіший сегмент — сідлові тягачі. В Україні їх лише п’ять. І всі — китайського виробництва. Це вже навіть не ринок, а тестовий полігон.

Головна проблема — не ціна кілометра

На перший погляд, електровантажівки виглядають привабливо: вартість кілометра пробігу часто нижча, ніж у дизеля. Але ця перевага “з’їдається” іншими факторами.

Перший і ключовий — вага батареї. У важких фурах вона може сягати кількох тонн. А це означає меншу корисну вантажопідйомність. У логістиці кожен кілограм — це прямі втрати доходу.

Другий фактор — ресурс. Комерційний транспорт працює у значно інтенсивнішому режимі, ніж легкові авто. Якщо для приватного авто мільйон кілометрів — це рекорд, то для вантажівки — нормальний життєвий цикл першого власника. І батарея в таких умовах деградує значно швидше.

Третє — ціна входу. Сучасний електричний тягач може коштувати як три або навіть чотири дизельні аналоги. Без субсидій така інвестиція часто не має економічного сенсу.

Інфраструктура: вузьке місце, яке не видно

Навіть якщо перевізник готовий купити електричну фуру, виникає інша проблема — де її заряджати.

Йдеться не про звичайні зарядки для легкових авто. Для важких вантажівок потрібні станції мегаватного класу. І не просто станції, а логістично зручні майданчики, де велика машина може заїхати, розвернутися і не втратити час.

Час простою — ще один критичний фактор. Графіки водіїв прив’язані до тахографів, і кожна зайва година зарядки — це втрати.

Чи є альтернативи?

Ринок шукає рішення. Наприклад, концепції швидкої заміни батарей або напівпричепів з власними акумуляторами та приводом. Але всі ці підходи потребують стандартизації, складної інфраструктури і великих інвестицій.

Поки що це радше експериментальні сценарії, ніж готові бізнес-моделі.

Світовий контекст: без субсидій не працює

Навіть у Європі чи США електровантажівки з’являються переважно завдяки державній підтримці або “зеленим” стратегіям великих корпорацій.

Без цього економіка проєкту часто не сходиться. І це ключова різниця з ринком легкових електромобілів, де перехід уже став масовим.

