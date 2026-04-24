Почему электрофуры до сих пор не вытеснили дизель: реальная экономика перевозок

Эксперты Института исследований авторынка разбирались, почему электрогрузовики до сих пор не стали массовым явлением, даже на фоне рекордных цен на дизель.

Легкая коммерция: электричество уже здесь, но не везде

Если смотреть на сегмент малотоннажного транспорта (категория N1), электрификация уже произошла - но лишь частично. В Украине насчитывается чуть больше 5 тысяч электрических грузовиков, и почти половина из них - это компактные фургоны вроде Renault Kangoo ZE.

Это логично: городская логистика с короткими маршрутами, частыми остановками и возвращением на базу идеально подходит под возможности электротяги. Здесь батарея не становится критическим ограничением, а экономия на топливе - ощутима.

Но даже в этом сегменте это скорее “точечное решение”, чем массовый тренд. Дизельные аналоги до сих пор имеют кратно больший парк.

Средний и тяжелый класс: электричество как эксперимент

В категориях N2 и N3 ситуация кардинально иная. Электрогрузовиков здесь буквально несколько сотен на всю страну, причем значительная часть - это пикапы или нетипичные решения.

На фоне примерно 2 миллионов грузовиков в целом - это даже не тренд, а статистическая погрешность.

Еще более показательный сегмент - седельные тягачи. В Украине их всего пять. И все - китайского производства. Это уже даже не рынок, а тестовый полигон.

Главная проблема - не цена километра

На первый взгляд, электрогрузовики выглядят привлекательно: стоимость километра пробега часто ниже, чем у дизеля. Но это преимущество “съедается” другими факторами.

Первый и ключевой - вес батареи. В тяжелых фурах он может достигать нескольких тонн. А это означает меньшую полезную грузоподъемность. В логистике каждый килограмм - это прямые потери дохода.

Второй фактор - ресурс. Коммерческий транспорт работает в значительно более интенсивном режиме, чем легковые авто. Если для частного авто миллион километров - это рекорд, то для грузовика - нормальный жизненный цикл первого владельца. И батарея в таких условиях деградирует значительно быстрее.

Третье - цена входа. Современный электрический тягач может стоить как три или даже четыре дизельных аналога. Без субсидий такая инвестиция часто не имеет экономического смысла.

Инфраструктура: узкое место, которое не видно

Даже если перевозчик готов купить электрическую фуру, возникает другая проблема - где ее заряжать.

Речь идет не об обычных зарядках для легковых авто. Для тяжелых грузовиков нужны станции мегаваттного класса. И не просто станции, а логистически удобные площадки, где большая машина может заехать, развернуться и не потерять время.

Время простоя - еще один критический фактор. Графики водителей привязаны к тахографам, и каждый лишний час зарядки - это потери.

Есть ли альтернативы?

Рынок ищет решения. Например, концепции быстрой замены батарей или полуприцепов с собственными аккумуляторами и приводом. Но все эти подходы требуют стандартизации, сложной инфраструктуры и больших инвестиций.

Пока это скорее экспериментальные сценарии, чем готовые бизнес-модели.

Мировой контекст: без субсидий не работает

Даже в Европе или США электрогрузовики появляются преимущественно благодаря государственной поддержке или “зеленым” стратегиям крупных корпораций.

Без этого экономика проекта часто не сходится. И это ключевая разница с рынком легковых электромобилей, где переход уже стал массовым.

