Почему электрофуры до сих пор не вытеснили дизель: реальная экономика перевозок

Почему дальнобойщики не переходят на электричество: объяснение без иллюзий
Эксперты Института исследований авторынка разбирались, почему электрогрузовики до сих пор не стали массовым явлением, даже на фоне рекордных цен на дизель.
Кстати какие бренды грузовиков больше всего продаются в Европе
Легкая коммерция: электричество уже здесь, но не везде
Если смотреть на сегмент малотоннажного транспорта (категория N1), электрификация уже произошла - но лишь частично. В Украине насчитывается чуть больше 5 тысяч электрических грузовиков, и почти половина из них - это компактные фургоны вроде Renault Kangoo ZE.
Это логично: городская логистика с короткими маршрутами, частыми остановками и возвращением на базу идеально подходит под возможности электротяги. Здесь батарея не становится критическим ограничением, а экономия на топливе - ощутима.
Но даже в этом сегменте это скорее “точечное решение”, чем массовый тренд. Дизельные аналоги до сих пор имеют кратно больший парк.
Средний и тяжелый класс: электричество как эксперимент
В категориях N2 и N3 ситуация кардинально иная. Электрогрузовиков здесь буквально несколько сотен на всю страну, причем значительная часть - это пикапы или нетипичные решения.
На фоне примерно 2 миллионов грузовиков в целом - это даже не тренд, а статистическая погрешность.
Еще более показательный сегмент - седельные тягачи. В Украине их всего пять. И все - китайского производства. Это уже даже не рынок, а тестовый полигон.
Главная проблема - не цена километра
На первый взгляд, электрогрузовики выглядят привлекательно: стоимость километра пробега часто ниже, чем у дизеля. Но это преимущество “съедается” другими факторами.
Первый и ключевой - вес батареи. В тяжелых фурах он может достигать нескольких тонн. А это означает меньшую полезную грузоподъемность. В логистике каждый килограмм - это прямые потери дохода.
Второй фактор - ресурс. Коммерческий транспорт работает в значительно более интенсивном режиме, чем легковые авто. Если для частного авто миллион километров - это рекорд, то для грузовика - нормальный жизненный цикл первого владельца. И батарея в таких условиях деградирует значительно быстрее.
Третье - цена входа. Современный электрический тягач может стоить как три или даже четыре дизельных аналога. Без субсидий такая инвестиция часто не имеет экономического смысла.
Инфраструктура: узкое место, которое не видно
Даже если перевозчик готов купить электрическую фуру, возникает другая проблема - где ее заряжать.
Речь идет не об обычных зарядках для легковых авто. Для тяжелых грузовиков нужны станции мегаваттного класса. И не просто станции, а логистически удобные площадки, где большая машина может заехать, развернуться и не потерять время.
Время простоя - еще один критический фактор. Графики водителей привязаны к тахографам, и каждый лишний час зарядки - это потери.
Есть ли альтернативы?
Рынок ищет решения. Например, концепции быстрой замены батарей или полуприцепов с собственными аккумуляторами и приводом. Но все эти подходы требуют стандартизации, сложной инфраструктуры и больших инвестиций.
Пока это скорее экспериментальные сценарии, чем готовые бизнес-модели.
Мировой контекст: без субсидий не работает
Даже в Европе или США электрогрузовики появляются преимущественно благодаря государственной поддержке или “зеленым” стратегиям крупных корпораций.
Без этого экономика проекта часто не сходится. И это ключевая разница с рынком легковых электромобилей, где переход уже стал массовым.
Как дальше будет развиваться рынок электрических грузовиков
- Ситуация изменится только в случае технологического прорыва. Рынку нужны новые батареи - легче, дешевле, с большим ресурсом и меньшей зависимостью от температур.
- Автопроизводители обещают, что уже через 10 лет появятся грузовики с запасом хода 1000 км
- Пока этого не произошло, дизель в дальнобойных перевозках будет оставаться базовым решением.
- И это не вопрос нежелания перемен. Это вопрос математики.