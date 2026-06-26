Citroёn представив військову версію кросовера C3 Aircross: кому вона призначена

Дизайн субкомпактного кросовера Citroёn C3 Aircross Marine Nationale відсилає до естетики сучасної військово-морської форми та бойових кораблів. Кузов унікального екземпляра пофарбований у глибокий відтінок Storm Blue, який контрастує зі світло-сірим дахом та яскраво-червоними елементами декору.

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Для надання міському автомобілю більш суворого вигляду розробники модернізували бампери, додавши захисне покриття. Кросовер оснастили чорними 17-дюймовими колісними дисками з міцними шинами для бездоріжжя, а також розширювачами колісних арок.

Комплекс тактичних аксесуарів охоплює місткий експедиційний багажник на даху, адаптований для транспортування важкого водолазного спорядження, додаткові міцні ремені та буксирувальні гаки, що своєю формою повторюють корабельні швартові кріплення. Навіть решітки протитуманних фар мають історичне підґрунтя – їхній малюнок повторює конструкцію ліхтарів, які моряки раніше використовували для передачі сигналів за допомогою азбуки Морзе. На кузові також розмістили ювілейні графічні наклейки.

Салон з атмосферою підводного човна

Морська концепція знайшла своє продовження у внутрішньому просторі автомобіля. Головною особливістю інтер'єру стало специфічне червоне контурне освітлення. Цей елемент повністю копіює систему внутрішнього підсвічування на підводних човнах, яка допомагає екіпажу адаптувати зір та зберігати орієнтацію в часі під час тривалого перебування під водою.

Анатомічні сидіння отримали ексклюзивну червоно-білу оббивку із вишитими ювілейними значками військового флоту. Передня панель прикрашена триколірним декоративним оздобленням у кольорах національного прапора Франції – синьому, білому та червоному.

Технічні особливості та перспективи моделі

Концерн Stellantis не вносив технічних змін у силове устаткування або конструкцію підвіски шоу-кара. Попри те, що Citroёn C3 Aircross Marine Nationale є концептуальним дизайнерським проєктом і не надійде у серійне виробництво, він демонструє потенціал для майбутніх позашляхових лінійок бренду.

У перспективі компанія може запропонувати покупцям подібні аксесуари для індивідуального тюнінгу або випустити спеціальну спецверсію для любителів активного відпочинку. Аналогічний комерційний крок аналітики прогнозують для технічних близнюків моделі – кросовера Opel Frontera та Fiat Grizzly. Нагадаємо, що C3 Aircross в Європі пропонується на вибір із 1,2-літровим турбобензиновим двигуном, у форматі "м'якого гібрида", або у електричній версії.