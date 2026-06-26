Citroën представил военную версию кроссовера C3 Aircross: кому она нужна

Дизайн субкомпактного кроссовера Citroën C3 Aircross Marine Nationale отсылает к эстетике современной военно-морской формы и боевых кораблей. Кузов уникального экземпляра окрашен в насыщенный оттенок Storm Blue, который контрастирует со светло-серым верхом и ярко-красными элементами декора.

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Чтобы придать городскому автомобилю более строгий вид, разработчики модернизировали бамперы, добавив защитное покрытие. Кроссовер оснастили черными 17-дюймовыми колесными дисками с прочными шинами для бездорожья, а также расширителями колесных арок.

Комплекс практичных аксессуаров включает вместительный экспедиционный багажник на крыше, приспособленный для перевозки тяжелого водолазного снаряжения, дополнительные прочные ремни и буксировочные крюки, которые по своей форме повторяют корабельные швартовые крепления. Даже решетки противотуманных фар имеют историческую подоплеку – их рисунок повторяет конструкцию фонарей, которые моряки раньше использовали для передачи сигналов с помощью азбуки Морзе. На кузове также разместили юбилейные графические наклейки.

Салон с атмосферой подводной лодки

Морская концепция нашла своё продолжение во внутреннем пространстве автомобиля. Главной особенностью интерьера стала специфическая красная контурная подсветка. Этот элемент полностью копирует систему внутренней подсветки на подводных лодках, которая помогает экипажу адаптировать зрение и сохранять ориентацию во времени во время длительного пребывания под водой.

Анатомические сиденья получили эксклюзивную красно-белую обивку с вышитыми юбилейными значками военно-морского флота. Передняя панель украшена трёхцветной декоративной отделкой в цветах национального флага Франции – синем, белом и красном.

Технические особенности и перспективы модели

Концерн Stellantis не вносил технических изменений в силовую установку или конструкцию подвески шоу-кара. Несмотря на то, что Citroën C3 Aircross Marine Nationale является концептуальным дизайнерским проектом и не поступит в серийное производство, он демонстрирует потенциал для будущих внедорожных линеек бренда.

В перспективе компания может предложить покупателям подобные аксессуары для индивидуального тюнинга или выпустить специальную версию для любителей активного отдыха. Аналогичный коммерческий шаг аналитики прогнозируют для технических близнецов модели – кроссовера Opel Frontera и Fiat Grizzly. Напомним, что C3 Aircross в Европе предлагается на выбор с 1,2-литровым турбобензиновым двигателем, в формате "мягкого гибрида" или в электрической версии.