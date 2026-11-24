Як повідомляє видання InsideEVs, незвичайний експеримент на закритому треку провели фахівці команди Out of Spec Testing. Вони вирішили перевірити, наскільки чесним є показник залишку енергії у першому електричному X5, який збирають на заводі у США.

Заводські характеристики обіцяють корисну ємність акумулятора на рівні 144 кіловат-годин. Тестувальники виїхали на трасу, коли на екрані залишалося лише 4% енергії, і бортовий комп'ютер наполегливо радив шукати розетку, хоча кросовер продовжував їхати у звичайному режимі.

Коли заряд впав до 2%, електроніка автомобіля почала діяти на випередження. Розумна система обмежила потужність двигунів з 450 до приблизно 350 кінських сил, чого все одно вистачало для впевненого руху.

Життя після нуля

На позначці 0% на панелі приладів з'явилися іконка черепахи та жовтий індикатор потужності. Машина попередила водія про необхідність уникати різких прискорень та обгонів, але швидкість від 55 до 88 км/год трималася стабільно.

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Електрокар не збирався здаватися і подолав ще 13,5 кілометра після нуля, споживши майже 3 кВт-год з нібито порожньої батареї. Лише після 16 кілометрів педаль газу стала м'якою, а на позначці 17,2 кілометра кросовер перестав реагувати на акселератор і почав зупинятися.

Але найцікавіше сталося далі. Водій просто перезапустив BMW iX5, і важкий кросовер несподівано продовжив рух на швидкості до 88 км/год. Остаточна зупинка відбулася лише після того, як машина витягнула з резерву 7,4 кВт-год енергії. Автомобіль самостійно зупинився та автоматично перейшов у режим паркування, проїхавши загалом 35 кілометрів після того, як індикатор показав нуль.

"Друга спроба перезапуску була невдалою, але це доводить, що баварці заклали величезний буфер безпеки", – зазначають автори експерименту. Фактично, загальна ємність батареї цього кросовера становить близько 151 кВт-год.

Конкуренти залишаються позаду