Де працюватиме в Україні один із найпотужніших у світі пожежних автомобілів

Це перший пожежний автомобіль такого класу, який згаданий фонд передав українським рятувальникам. Rosenbauer Panther 8×8 належить до найсучасніших аеродромних пожежних машин у світі.

Таку техніку використовують для гасіння пожеж на літаках, нафтопереробних заводах, терміналах та сховищах пального, інших масштабних об'єктах, де вирішальне значення мають швидкість прибуття та величезний запас вогнегасних речовин.

Аеродромний транспорт на аеродром не поїде

Новий автомобіль вже найближчим часом стане до роботи в одному з підрозділів ДСНС і використовуватиметься для виконання найскладніших рятувальних завдань. Щоправда, конкретно його локація не вказана.

Ймовірно, мова про аеродромну службу пожежогасіння не йде, оскільки авійційне сполучення нині в Україні відсутнє з об'єктивних причин, аеропорти стоять у замороженому стані.

Більш за все, локація буде на якомусь з численних нафтових терміналів чи інших стратегічно важливих для країни об'єктах.

Ця 12-метрова 52-тонна машина спроможна доставляти в операційну зону 19 000 літрів води за раз. Фото: Ukrainian FireFighters Foundation та ДСНС

Що вміє Panther 8×8

Спецавтомобіль побудований на повнопривідному шасі MAN 8×8 та оснащений 12-циліндровим дизельним двигуном V12 (презентаційне відео виробника див. внизу). Пожежна помпа забезпечує продуктивність 8 000 літрів води за хвилину, а телескопічна установка HRET (Snozzle) здатна подавати до 4 800 літрів води за хвилину на висоту майже 20 метрів.

Завдяки висувній стрілі машину можна використовувати для гасіння пожеж у верхній частині літаків, будівель чи інших важкодоступних місцях.

Українські екіпажі уже пройшли навчання й опанували фахові знання для експлуатації гігантської спецмашини. Фото: Ukrainian FireFighters Foundation та ДСНС

Саме поєднання великого запасу води, високої продуктивності помпи та системи HRET робить Panther 8×8 одним із найефективніших пожежних автомобілів для ліквідації масштабних пожеж і проведення аварійно-рятувальних операцій.

Не перший Panther для України

У Ukrainian FireFighters Foundation зазначили, що раніше українським рятувальникам уже передавали аеродромні пожежні автомобілі Rosenbauer Panther 4×4, а тепер парк ДСНС поповнився ще потужнішою восьмиколісною модифікацією.

Окрім цього, у межах співпраці партнери регулярно передають українським рятувальникам броньовані автомобілі, спеціалізовану техніку та обладнання.