Denza представила повнорозмірні позашляховики N8 та N8L, потужніші за Ferrari F80

Першим спільним продуктом партнерства свого часу був семимісний позашляховик Denza X, який у 2023 році після рестайлінгу перейменували на N8. Тепер представлена абсолютно нова генерація цієї моделі, яка змінила філософію кузова та отримала подовжену шестимісну модифікацію під назвою N8L, пише Carscoops.

Читайте також: Denza дебютує в Європі з новим рамним гібридним позашляховиком BAO 5: в чому його особливість

На відміну від попередніх ітерацій, новий N8 позбувся купеподібного силуету на користь традиційніших незграбних форм позашляховика. Це рішення дозволило помітно збільшити запас простору над головами пасажирів завдяки вищій лінії даху. Стандартна модель N8 тепер пропонується суворо у п'ятимісному виконанні без третього ряду крісел. Для клієнтів, яким потрібен трирядний салон на шість місць, BYD підготував більшу версію N8L.

Габарити та особливості дизайну

Згідно з документами, опублікованими Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT), обидві версії позашляховика мають значні габарити:

Довжина стандартного Denza N8 становить 5150 мм, ширина – 1999 мм, висота – 1820 мм. Колісна база дорівнює 3075 мм.

Подовжений Denza N8L виявився на 50 мм довшим – його загальна довжина сягає 5200 мм. При цьому показники колісної бази, висоти та ширини повністю ідентичні стандартній моделі.

Візуально сімейство N8 запозичило характерну форму світлодіодних денних ходових вогнів у нещодавно дебютованого флагмана Z9. Головна оптика інтегрована у передню панель вертикально, а невелика чорна решітка радіатора вбудована безпосередньо в основу переднього бампера.

Покупцям запропонують колісні диски діаметром 20 або 21 дюйм, дах у колір кузова, оригінальні гальмівні супорти та висувні електричні підніжки. На кормі обох позашляховиків встановлена фірмова двосмугова світлова панель ліхтарів, характерна для останніх новинок марки.

Три варіанти силових установок та надпотужна тримоторна версія

На старті продажів сімейство Denza N8 буде доступне з трьома різними конфігураціями електричних силових агрегатів. Дві початкові модифікації отримають задній привід з одним електродвигуном. Потужність першої версії становить 320 кВт (435 к.с.), а другої – 370 кВт (503 к.с.).

Справжньою сенсацією стала флагманська тримоторна повнопривідна модифікація, яка за своїми характеристиками перевершує деякі сучасні гігіртранспортні засоби, зокрема Ferrari F80 потужністю 1200 кінських сил. Силова установка цього "винищувача суперкарів" складається з двох електродвигунів на задній осі потужністю 310 кВт (421 к.с.) кожен й одного електродвигуна на передній осі потужністю 270 кВт (367 к.с.). Таким чином, загальна віддача системи досягає вражаючих 1209 "конячок".

Також цікаво: Denza виводить на ринок електричний суперкар Z потужністю 1604 кінські сили

Всі мотори живляться від високотехнологічної акумуляторної батареї Blade другого покоління, яка підтримує новітню технологію ультрашвидкої зарядки від BYD потужністю до 1500 кВт. Така швидкісна архітектура дозволить поповнювати запас енергії за час, що практично дорівнює заправці звичайного автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

За безпеку та автономність відповідає інтелектуальна напівавтономна система керування другого рівня під назвою God's Eye 5.0. Вона призначена для використання на автомагістралях і в щільному міському трафіку та працює на базі складної моделі штучного інтелекту, що навчалася на мільйонах сценаріїв реального водіння. Роботу системи забезпечує передовий набір датчиків, включаючи встановлений над лобовим склом LiDAR та радари міліметрового діапазону в передньому бампері.