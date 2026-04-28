Для ухилянта у статусі СЗЧ готували VIP-маршрут: що входило в послугу

За повний пакет послуг організатор просив майже 20 тисяч доларів. Така висока вартість обумовлена тим, що надавалася послуга з переліком "все включено".

Як йдеться у релізі Харківської обласної прокуратури, логістичний маршрут побудував 40-річний мешканець селища Пісочин Харківського району.

Обіцяв "зелений коридор" і новий паспорт

Як з'ясували слідчі, організацію виїзду з України для військовослужбовця, який перебував у розшуку за фактом самовільного залишення частини, підозрюваний обіцяв провести на "п'ятизірковому" рівні сервісу. Це не тільки транспортний супровід до кордону, але й шикарні побутові умови з додатковими послугами.

Під додатковими послугами в переліку зазначалося сприяння у виготовленні нового закордонного паспорта. Окрім цього, чоловік, якого слідчі схильні вважати організатором, запевняв про гарні налагоджені "зв'язки" з прикордонниками.

За якусь мить гроші з фіксованої плати за послугу переправлення в Білорусь стали речовим доказом кримінального злочину. Фото: Харківська прокуратура

Яка схема пропонувалася

План був багаторівневий. Спочатку "клієнт" їде потягом до Луцька. Там його забезпечували житлом, харчуванням тощо. Про відпочинок з пестощами нічого не сказано.

Час очікування й переховування не обумовлювався, оскільки для безперешкодного виїзду з України потрібно було вибрати "потрібний момент".

Організатор запевняв, що:

українські прикордонники "пропустять" без проблем;

білоруська сторона забезпечить в’їзд;

далі можна буде дістатися Польщі.

Ціна питання – майже $20 тисяч

Вартість послуг становила 19 300 доларів. У суму входили:

організація втечі;

оформлення документів;

"доплата" за статус.

Остання позиція з доплатою передбачала "надбавку" за те, що клієнт був у розшуку як такий, що самовільно залишив частину. Тобто гроші брали ще за ризик.

Обов’язкова умова – повна передоплата.

Затримали з грошима

16 квітня у Харкові правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання всієї суми.

Йому повідомили про підозру за двома статтями – організація незаконного переправлення осіб через кордон та зловживання впливом.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють, чи були у підозрюваного спільники та інші епізоди діяльності.