Для ухилянта у статусі СЗЧ готували VIP-маршрут: що входило в послугу

ФОТО: Харківська прокуратура
Повна передоплата уже гріла душу й тішила серце, але туту вікно автомобіля постукали...
За повний пакет послуг організатор просив майже 20 тисяч доларів. Така висока вартість обумовлена тим, що надавалася послуга з переліком "все включено".
Як йдеться у релізі Харківської обласної прокуратури, логістичний маршрут побудував 40-річний мешканець селища Пісочин Харківського району.
Читайте також Ухилянта хотіли переправити через кордон до Білорусі за ціною Renault Traffic, на якому його везли
Обіцяв "зелений коридор" і новий паспорт
Як з'ясували слідчі, організацію виїзду з України для військовослужбовця, який перебував у розшуку за фактом самовільного залишення частини, підозрюваний обіцяв провести на "п'ятизірковому" рівні сервісу. Це не тільки транспортний супровід до кордону, але й шикарні побутові умови з додатковими послугами.
Під додатковими послугами в переліку зазначалося сприяння у виготовленні нового закордонного паспорта. Окрім цього, чоловік, якого слідчі схильні вважати організатором, запевняв про гарні налагоджені "зв'язки" з прикордонниками.
За якусь мить гроші з фіксованої плати за послугу переправлення в Білорусь стали речовим доказом кримінального злочину. Фото: Харківська прокуратура
Яка схема пропонувалася
План був багаторівневий. Спочатку "клієнт" їде потягом до Луцька. Там його забезпечували житлом, харчуванням тощо. Про відпочинок з пестощами нічого не сказано.
Час очікування й переховування не обумовлювався, оскільки для безперешкодного виїзду з України потрібно було вибрати "потрібний момент".
Організатор запевняв, що:
- українські прикордонники "пропустять" без проблем;
- білоруська сторона забезпечить в’їзд;
- далі можна буде дістатися Польщі.
Читайте також Перевізник ухилянтів прикривався посвідченням учасника Тероборони
Ціна питання – майже $20 тисяч
Вартість послуг становила 19 300 доларів. У суму входили:
- організація втечі;
- оформлення документів;
- "доплата" за статус.
Остання позиція з доплатою передбачала "надбавку" за те, що клієнт був у розшуку як такий, що самовільно залишив частину. Тобто гроші брали ще за ризик.
Обов’язкова умова – повна передоплата.
Читайте також Найпотужніший транспортний хаб для ухилянтів діяв у селі за вісім кілометрів від Румунії
Затримали з грошима
16 квітня у Харкові правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання всієї суми.
Йому повідомили про підозру за двома статтями – організація незаконного переправлення осіб через кордон та зловживання впливом.
Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
Правоохоронці перевіряють, чи були у підозрюваного спільники та інші епізоди діяльності.