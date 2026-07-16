Вінницькі агрогосподарства очолили тракторний рейтинг, а прифронтова Херсонщина його завершила: інфографіка

Перед весняною посівною кампанією 2026 року українські аграрії найбільше цікавилися тракторами, комбайнами та мінітракторами. Такими є результати дослідження аналітичного центру маркетплейса AGRO.RIA.

Найактивніше сільськогосподарську техніку купували у Вінницькій області, на яку припало 10,8% усіх угод. Далі йдуть Київська (8,6%), Дніпропетровська (7,8%) та Тернопільська (7,2%) області.



Найпопулярнішою категорією стали трактори – вони забезпечили 35,5% усіх покупок. Комбайни посіли друге місце з часткою 15%, а мінітрактори – третє (11,2%).

Серед виробників українські фермери найчастіше шукали техніку ХТЗ, Zubr та ДТЗ. Із закордонних брендів найбільший інтерес викликали МТЗ, John Deere та Claas.

Аналітики також відзначають суттєве подорожчання техніки за останній рік. Найбільше зросли ціни на трактори – на 50%, комбайни подорожчали на 45%, а оприскувачі – на 16%.

Більше деталей про регіональні вподобання, динаміку цін та популярність окремих видів техніки – в інфографіці Agro.RIA нижче.