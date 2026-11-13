Дорогий трансфер транзитом через Вінниччину обірвався: технологія стара як світ

Як повідомляють поліція Вінницької області спільно з обласною прокуратурою, організатори схеми шукали охочих втекти з країни через популярний месенджер Telegram.

Невідомий координатор домовлявся про ціну та розробляв маршрут, а для безпосереднього виконання замовлення найняв 38-річного власника легковика.

Цього разу "туристом" виявився 25-річний мешканець Чернігівщини. За чималу суму йому пообіцяли безпечний об'їзд усіх блокпостів та доставлення до визначеної точки у прикордонні, звідки він мав пішки перейти до так званого Придністров'я.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проте хитрий план дав збій ще на етапі транзиту. Автомобіль з водієм та пасажиром зупинили оперативники у Тульчинському районі Вінницької області, повністю зірвавши нелегальну оборудку.

"Дії водія кваліфіковано за статтею про сприяння організації незаконного переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів, – зазначають у відомстві.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Не перший випадок на дорогах

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні "трансфери" регулярно завершуються фіаско. Нещодавно на Житомирщині затримали водія, який брав по 1500 доларів за підвезення до кордону і встиг заробити понад 330 тисяч гривень, перш ніж його зупинила поліція.

Схожа історія сталася і на Хмельниччині, куди ділки спеціально приїхали зі Львівщини. Вони пропонували клієнтам повний пакет послуг з релокації за 5800 доларів, але замість кордону приїхали прямо в руки правоохоронців.