Дизайнерський реванш: чи зможе купе BMW i4 виправити суперечливий стиль седана i3?

Рендер BMW i4
Оскільки компанія вже підтвердила появу версії Touring (універсал) з кодом NA0, логічним продовженням лінійки виглядає дводверне купе i4. Дизайнери Carscoops спробували уявити, як цей автомобіль може змінити сприйняття майбутньої серії.
Читайте також: BMW перетворює легендарну “трійку” на електромобіль: дебютував новий i3
Естетика Neue Klasse: від нервозності до “акулячого носа”
Основна претензія фанатів до седана i3 полягає у зміні класичних пропорцій, зазначає Auto24. Вертикальна посадка та специфічне розташування панелі приладів створюють певну візуальну непевність. Водночас купе i4 має зберегти ключові елементи стилю Neue Klasse у більш атлетичній формі.
Дизайнери суттєво занизили лінію даху та подовжили двері, що дозволило позбутися візуальної важкості. Передній край панелі нахилений вперед й нагадує легендарний “акулячий ніс” старих моделей BMW. Решітка радіатора отримала тривимірне підсвічування, а корму прикрашають вузькі OLED-ліхтарі та спойлер типу “качиний хвіст”.
Також цікаво: Дизайнер показав, якою буде BMW 6 Series Coupe Neue Klasse: фото
Інтер’єр та технології: акцент на водія
Внутрішній простір купе i4 базуватиметься на радикальній філософії з панорамним дисплєм iDrive, що простягається вздовж усієї торпедо. Однак, на відміну від седана, у версії купе концепція може бути інакшою. На думку Carscoops, нова i4 пропонуватиме:
- Фізичні органи керування;
- Компонування 2+2: Попри спортивний силует, автомобіль збереже колісну базу 2898 мм, що забезпечить комфорт пасажирам.
- Повернення до архітектури, яка максимально орієнтована на водія, а не на пасажирські інтерфейси.
Технічні характеристики: потужність до 1000 кінських сил
Технологічне ядро i4 – 800-вольтова архітектура з використанням нових циліндричних акумуляторів ємністю від 75 до 90 кВт-год. Це дозволить новинці долати до 600 км на одному заряді за циклом WLTP. Щодо динаміки, інсайдери передбачають кілька рівнів потужності:
- Базова версія: Задній привід, ідеальний розподіл ваги 50:50 та адаптивні амортизатори.
- i4 50 xDrive: Повний привід, два двигуни, потужність понад 463 к.с. (345 кВт) та крутний момент 645 Нм.
- Екстремальний i4 M: чотири електромотори загальною потужністю близько 1000 кінських сил. Авто матиме спеціальний режим для відключення передньої осі та дрифту.
Читайте також: Лімузин на базі BMW E38 виставили на продаж в Україні
Перспективи виходу на ринок
Наразі BMW офіційно не підтвердила розробку дводверного купе i4 на платформі Neue Klasse. Проте, з огляду на те, що ця архітектура стане основою всієї стратегії бренду на наступне десятиліття, поява нових типів кузовів є лише питанням часу. Купе i4 має всі шанси стати тим самим автомобілем, який примирить консервативних прихильників марки з електричним майбутнім.