Дизайнерський реванш: чи зможе купе BMW i4 виправити суперечливий стиль седана i3?

Поява електричного седана BMW i3 на базі платформи Neue Klasse викликала справжню бурю дискусій в мережі. Поки фанати бренду сперечаються щодо нових пропорцій, дизайнери та автомобільні ентузіасти шукають способи повернути електромобілям баварську агресивність.
ФОТО: Carscoops

Рендер BMW i4

Данило Северенчук
13 квітня, 14:30
Оскільки компанія вже підтвердила появу версії Touring (універсал) з кодом NA0, логічним продовженням лінійки виглядає дводверне купе i4. Дизайнери Carscoops спробували уявити, як цей автомобіль може змінити сприйняття майбутньої серії.

Естетика Neue Klasse: від нервозності до “акулячого носа”

Основна претензія фанатів до седана i3 полягає у зміні класичних пропорцій, зазначає Auto24. Вертикальна посадка та специфічне розташування панелі приладів створюють певну візуальну непевність. Водночас купе i4 має зберегти ключові елементи стилю Neue Klasse у більш атлетичній формі.

Дизайнери суттєво занизили лінію даху та подовжили двері, що дозволило позбутися візуальної важкості. Передній край панелі нахилений вперед й нагадує легендарний “акулячий ніс” старих моделей BMW. Решітка радіатора отримала тривимірне підсвічування, а корму прикрашають вузькі OLED-ліхтарі та спойлер типу “качиний хвіст”.

Інтер’єр та технології: акцент на водія

Внутрішній простір купе i4 базуватиметься на радикальній філософії з панорамним дисплєм iDrive, що простягається вздовж усієї торпедо. Однак, на відміну від седана, у версії купе концепція може бути інакшою. На думку Carscoops, нова i4 пропонуватиме:

  • Фізичні органи керування;
  • Компонування 2+2: Попри спортивний силует, автомобіль збереже колісну базу 2898 мм, що забезпечить комфорт пасажирам.
  • Повернення до архітектури, яка максимально орієнтована на водія, а не на пасажирські інтерфейси.

Інтер’єр BMW i3

Технічні характеристики: потужність до 1000 кінських сил

Технологічне ядро i4 – 800-вольтова архітектура з використанням нових циліндричних акумуляторів ємністю від 75 до 90 кВт-год. Це дозволить новинці долати до 600 км на одному заряді за циклом WLTP. Щодо динаміки, інсайдери передбачають кілька рівнів потужності:

  • Базова версія: Задній привід, ідеальний розподіл ваги 50:50 та адаптивні амортизатори.
  • i4 50 xDrive: Повний привід, два двигуни, потужність понад 463 к.с. (345 кВт) та крутний момент 645 Нм.
  • Екстремальний i4 M: чотири електромотори загальною потужністю близько 1000 кінських сил. Авто матиме спеціальний режим для відключення передньої осі та дрифту.

Перспективи виходу на ринок

Наразі BMW офіційно не підтвердила розробку дводверного купе i4 на платформі Neue Klasse. Проте, з огляду на те, що ця архітектура стане основою всієї стратегії бренду на наступне десятиліття, поява нових типів кузовів є лише питанням часу. Купе i4 має всі шанси стати тим самим автомобілем, який примирить консервативних прихильників марки з електричним майбутнім.

