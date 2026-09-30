Дизель вже не вигідний: їздити на електромобілі тепер вдвічі дешевше

Як повідомляють експерти аналітитчної служби T&E, європейські лідери саме зараз шукають шляхи подолання енергетичної кризи в Брюсселі.

Фахівці наголошують, що аргументи на користь батарейних машин ще ніколи не були такими очевидними, адже левова частка переплат на АЗС осідає в кишенях нафтопереробників.

Згідно з розрахунками експертів, із тих 32 євро, які водії додатково віддають за 50-літровий бак дизеля, близько 16 євро становить чиста маржа нафтових компаній. За останній квартал ці корпорації примудрилися подвоїти свої прибутки в Європі, поки звичайні автомобілісти шоковані цінами на стелах.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Загроза дефіциту та вихід із ситуації

"Ми переживаємо критичний момент дизельної кризи, адже ціни вже захмарно високі для громадян і бізнесу. Якщо США наважаться заблокувати експорт дизельного пального, Європа зіткнеться зі справжнім дефіцитом постачань. Такий сценарій матиме руйнівні наслідки для всієї логістики та економіки, – прогнозує старший директор T&E Ентоні Фроггатт.

Єдиним надійним способом гарантувати, що ця нафтова криза стане останньою, представник T&E називає тотальну електрифікацію.

"ЄС повинен оподатковувати прибутки від нафти та використовувати їх для підтримки малозабезпечених домогосподарств і фінансування програм утилізації", – уточнив Фроггатт.

Комерційний транспорт теж у плюсі

Цікаво, що тенденція стосується не лише легковиків, адже значна частина дизеля в Європі спалюється двигунами вантажівок та комерційних фургонів.

Ціни на пальне в Європі перебували на відносно стабільному рівні нижче за €80 за одиницю до березня 2026 року. Інфографіка: T&E

Свіже дослідження показує, що електричні вантажівки вже зараз дешевші в експлуатації за дизельні аналоги. Це стосується майже половини всього важкого транспорту, який сьогодні продається на території ЄС, що робить перехід на електротягу максимально логічним кроком для бізнесу.

Нагадаємо, що європейські політики, зокрема комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен, активно закликають країни впроваджувати заходи енергозбереження через високі ціни на газ. Проте аналітики радять не забувати про нафту та дизель, які наразі є найгострішою проблемою для гаманців звичайних водіїв. Пошуком шляхів уникнення проблем зайняті всі.

Втім, читачі Авто24 ще не забули висловлювання Дональд Трамп проте, що світове зростання цін на дизельне пальне та енергоресурси значною мірою спричинене ударами України по російських нафтопереробних заводах.