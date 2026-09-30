Ездить на электромобиле теперь вдвое дешевле

Как сообщают эксперты аналитической службы T&E, европейские лидеры именно сейчас ищут пути преодоления энергетического кризиса в Брюсселе.

Специалисты отмечают, что аргументы в пользу батарейных машин еще никогда не были так очевидны, ведь львиная доля переплат на АЗС оседает в карманах нефтепереработчиков.

Согласно расчетам экспертов, из 32 евро, которые водители дополнительно отдают за 50-литровый бак дизеля, около 16 евро составляет чистая маржа нефтяных компаний. За последний квартал эти корпорации умудрились удвоить свои доходы в Европе, пока обычные автомобилисты в шоке от цен на стелах.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Угроза дефицита и выход из ситуации

" Мы переживаем критический момент дизельного кризиса, ведь цены уже облачно высоки для граждан и бизнеса. Если США отважатся заблокировать экспорт дизельного горючего, Европа столкнется с настоящим дефицитом поставок. Такой сценарий будет иметь разрушительные последствия для всей логистики и экономики, – прогнозирует старший директор T&E Энтони Фроггатт.

Единственным надежным способом гарантировать, что этот нефтяной кризис станет последним, представитель T&E называет тотальную электрификацию.

" ЕС должен облагать доходы от нефти и использовать их для поддержки малообеспеченных домохозяйств и финансирования программ утилизации", – уточнил Фроггатт.

Коммерческий транспорт тоже в плюсе

Интересно, что тенденция касается не только легковушек, ведь значительная часть дизеля в Европе сжигается двигателями грузовиков и коммерческих фургонов.

Цены на топливо в Европе находились на относительно стабильном уровне ниже €80 за единицу до марта 2026 года. Инфографика: T&E

Свежее исследование показывает, что электрические грузовики уже сейчас дешевле в эксплуатации дизельных аналогов. Это касается почти половины всего тяжелого транспорта, который сегодня продается на территории ЕС переход на электротягу максимально логичным шагом для бизнеса.

Напомним, что европейские политики, в том числе комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, активно призывают страны вводить меры энергосбережения из-за высоких цен на газ. Однако аналитики советуют не забывать о нефти и дизеле, которые являются острейшей проблемой для кошельков обычных водителей. Пути решений ищут все.

Впрочем, читатели Авто24 еще не забыли высказывания Дональд Трамп, что мировой рост цен на дизельное топливо и энергоресурсы в значительной степени вызван ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.