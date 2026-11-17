Станом на 10 листопада середня роздрібна вартість дизельного пального сягнула позначки 104,42 грн/л. За таких умов для кожного водія критично важливо розуміти не лише заявлену ціну, а й реальний об'єм рідини, що потрапляє у бак.

Фахівці Інститут споживчих експертиз провели масштабний рейд, перевіривши точність відпуску дизеля одразу в 17 мережах. Серед них – WOG, KLO, ОККО, UKRNAFTA, 24/7, SOCAR, AMIC, полтавська BVS, Автотранс, БРСМ-НАФТА, одеська VST, OVIS, MARSHALL, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, ДНІПРОНАФТА, MANGO та MARKET. Усі результати розділили на три чіткі категорії: приємний перелив, допустима похибка та відвертий недолив понад 0,5%.

Чому колонки недоливають оплачене пальне

Систематичне відхилення об'єму найчастіше стається через неправильне калібрування паливороздавальної колонки. Звісно, завжди залишається ризик навмисного втручання в електроніку чи механіку обладнання. Проте сам факт нестачі під час контрольного заміру ще не є прямим доказом злого умислу конкретної заправки, адже для таких звинувачень потрібна глибока технічна експертиза.

Самі ж представники мереж вказують на інший важливий нюанс. Вони заявляють, що на ринку виник жорсткий дефіцит інженерів, які займаються ремонтом та налаштуванням колонок, оскільки через постійні удари по інфраструктурі роботи стало значно більше. Якщо з цих вузькопрофільних фахівців знімуть бронювання, у заправників з'явиться цілком офіційне виправдання для неточного наливу.

Auto24 раніше публікував попередню перевірку точності наливу дизеля, а схожа проблема нещодавно виявилася й з автогазом, де недолив у частини мереж був ще більшим.

Мережі з бонусом та чесним об'ємом

До так званої зеленої зони потрапили чотири мережі, які налили водіям навіть трохи більше за норму. Наприклад, на WOG зафіксували перелив у +0,05%, що при ціні 106,90 грн/л знижує реальну вартість літра до 106,85 грн.

На KLO колонка видала +0,20% (фактична ціна 104,69 грн замість 104,90 грн), в UKRNAFTA показник склав +0,10% (103,80 грн замість 103,90 грн), а на ОККО налили на +0,15% більше (106,85 грн замість 106,90 грн).

Хоча це копійчана вигода на одному літрі, вона підтверджує налаштування обладнання на користь клієнта.

Ще п'ять брендів опинилися в синій зоні, вклавшись у допустимий поріг відхилення до 0,5%. Абсолютний нуль похибки продемонстрували 24/7, AMIC та Автотранс.

На станціях SOCAR та BVS недолив склав мінімальні -0,10%, що дорівнює приблизно 11 копійкам на літрі. З урахуванням цього фактична вартість дизеля там склала 107,11 та 109,11 грн відповідно.

Навіть серед чесних мереж розкид цін величезний: від 103,00 грн на 24/7 до 109,11 грн на BVS. Фото Magnific

Червона зона та приховані переплати

Найгірші показники продемонстрували вісім мереж, де недолив сягнув до 2%. Антирекорд встановила OVIS із результатом -2,00%. При заявленому прайсі 106,00 грн/л реальна вартість отриманого пального злітає до 108,12 грн, тобто водій переплачує 2,12 грн на кожному літрі.

На БРСМ-НАФТА експерти зафіксували -1,75% (реальна ціна 104,70 грн замість 102,90 грн), а на одеській VST апарати не додали -1,65% (105,61 грн замість 103,90 грн).

Компанію аутсайдерів доповнили ДНІПРОНАФТА та MARKET (по -0,95%), ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ (-0,85%), MANGO (-0,75%) і MARSHALL (-0,70%). На цих станціях прихована націнка через неточний налив коливається від 73 до 99 копійок на кожному літрі.

Якщо легковик заправляє 50 літрів, то при похибці у 2% він втрачає цілий літр дизеля. Для фури з баком на 500 літрів це вже мінус 10 літрів, що виливається у величезні збитки для аграріїв та перевізників.

Ситуація з БРСМ-НАФТА є максимально показовою. Заявлена на стелі приваблива ціна 102,90 грн/л через недолив перетворюється на фактичні 104,70 грн/л. У результаті це виходить дорожче, ніж заправитися на UKRNAFTA, де на табло світиться 103,90 грн, але завдяки чесному наливу реальна вартість становить 103,80 грн/л.

Масштаби проблеми на ринку

Загалом дослідження підтвердило, що у 47% перевірених мереж (вісім із сімнадцяти) фіксується недолив понад 0,5%. Лише чотири компанії відпустили пальне з бонусом, а п'ять втрималися в межах норми.

В умовах дорогої логістики та наближення зими точність роботи колонок перетворюється на головний маркер довіри до продавця.

Для водіїв найвигіднішою знижкою залишається та, яка не розчиняється у повітрі разом із недолитими літрами. А для самих операторів ринку прозорі перевірки та регулярне обслуговування обладнання працюють значно краще за будь-які рекламні обіцянки.

Звісно, це результати точкових вимірювань, які не означають, що абсолютно кожна заправка конкретного бренду працює за ідентичним сценарієм. Але вони добре показують, чому при нинішніх цінах важлива не лише якість пального, яку Auto24 також перевіряв окремо, а й точність самої колонки.