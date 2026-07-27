BMW для китайців подовжили: які та на скільки

Головною відмінністю китайських версій BMW X5 та BMW iX5 є подовжена на 130 міліметрів колісна база, яка загалом досягає 3165 міліметрів. Це рішення суттєво розширило простір у салоні, забезпечивши максимальний комфорт і збільшений простір для ніг пасажирів заднього ряду, а також додало профілю автомобілів додаткової елегантності та стійкості на дорозі, зазначає BMW.

Екстер'єр нових моделей отримав характерні світлові деталі. Передня частина вирізняється діагональними світловими іконками, які за бажанням замовника можна змінити на фірмовий дизайн подвійного X. Додаткові світлові смуги між елементами та підсвічувана решітка радіатора забезпечують динамічні анімації при привітанні чи прощанні з водієм. BMW X5 також має повністю перероблену передню частину, розроблену ексклюзивно для КНР.

Інтер'єр у стилі Neue Klasse та розваги для пасажирів

Салон нових позашляховиків виконаний у монохромній колірній гамі із застосуванням вишуканих матеріалів, таких як сланцевий камінь та скло. Спеціально розроблені сидіння для водія, переднього та задніх пасажирів значно підвищують зручність під час тривалих поїздок. Увесь салон доповнено тривимірною акцентною смугою з інтегрованим фоновим підсвічуванням.

Технологічне оснащення кабіни базується на рішеннях Neue Klasse і включає:

новий панорамний дисплей BMW Panoramic iDrive з операційною системою BMW Operating System X;

проєкційну систему BMW Panoramic Vision та гексагональний центральний дисплей;

пасажирський екран, який вперше доступний для моделі BMW X5;

оновлений дисплей BMW Theatre Screen для задніх пасажирів з підтримкою 8K-стрімінгу, ігор та функцією відеодзвінків для зручної роботи в дорозі.

Інтелектуальні системи водіння та електрична силова установка

Обидві версії позашляховика вже в стандартній комплектації оснащуються адаптивною двовісною пневматичною підвіскою, яка ефективно згладжує нерівності дорожнього покриття. За безпеку відповідає нова генерація інтелектуальних систем допомоги водію.

Вона поєднує фірмові алгоритми BMW з локально навченою штучним інтелектом від китайської компанії Momenta, забезпечуючи роботу навігаційної системи напівавтономного водіння формату "від адреси до адреси" у зв'язці із центральним обчислювальним блоком Heart of Joy.

Новий бензиновий BMW X5 буде доступний на ринку Китаю паралельно з повністю електричним BMW iX5. Електромобіль оснащений технологією BMW eDrive шостого покоління та високовольтною батареєю, що забезпечує вражаючий запас ходу на одному заряді – понад 1000 кілометрів за китайським вимірювальним циклом CLTC.