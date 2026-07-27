BMW для китайцев удлинили: какие и на сколько

Главным отличием китайских версий BMW X5 и BMW iX5 является удлиненная на 130 миллиметров колесная база, которая достигает 3165 миллиметров. Это решение существенно расширило пространство в салоне, обеспечив максимальный комфорт и увеличенное пространство для ног пассажиров заднего ряда, а также придало профилю автомобилей дополнительную элегантность и устойчивость на дороге, заявляют в BMW.

Экстерьер новых моделей получил характерные световые детали. Передняя часть отличается диагональными световыми иконками, которые по желанию заказчика можно сменить на фирменный дизайн двойного X. Дополнительные световые полосы между элементами и подсвеченная радиаторная решетка обеспечивают динамические анимации при поздравлении или прощании с водителем. BMW X5 также имеет полностью переделанную переднюю часть, разработанную эксклюзивно для КНР.

Интерьер в стиле Neue Klasse и развлечения для пассажиров

Салон новых внедорожников выполнен в монохромной цветовой гамме с использованием изысканных материалов, таких как сланцевый камень и стекло. Специально разработанные водительские сидения, переднего и задних пассажиров значительно повышают удобство во время длительных поездок. Весь салон дополнен трехмерной акцентной полосой с встроенной фоновой подсветкой.

Технологическая оснастка кабины базируется на решениях Neue Klasse и включает:

новый панорамный дисплей BMW Panoramic iDrive с операционной системой BMW Operating System X;

проекционную систему BMW Panoramic Vision и центральный центральный дисплей;

пассажирский экран, впервые доступный для модели BMW X5;

обновленный дисплей BMW Theatre Screen для задних пассажиров с поддержкой 8K стриминга, игр и функцией видеозвонков для удобной работы в дороге.

Интеллектуальные системы вождения и электрическая силовая установка

Обе версии внедорожника уже в стандартной комплектации оснащаются адаптивной двухосной пневматической подвеской, эффективно сглаживающей неровности дорожного покрытия. За безопасность отвечает новое поколение интеллектуальных систем помощи водителю.

Она сочетает фирменные алгоритмы BMW с локально обученным искусственным интеллектом от китайской компании Momenta, обеспечивая работу навигационной системы полуавтономного вождения формата "от адреса к адресу" в связке с центральным вычислительным блоком Heart of Joy.

Новый бензиновый BMW X5 будет доступен на рынке Китая параллельно полностью электрическому BMW iX5. Электромобиль оснащен технологией BMW eDrive шестого поколения и высоковольтной батареей, что обеспечивает поразительный запас хода на одном заряде – более 1000 километров по китайскому измерительному циклу CLTC.