Електричний Mercedes-Benz VLE обіцяє комфорт лімузина: що в ньому незвичного

VLE розрахований на перевезення до восьми пасажирів та пропонує виняткову гнучкість салону, сучасні цифрові технології та запас ходу понад 700 км за циклом WLTP.

Як пише Авто24 з посиланням на виробника та його реліз, тут є багато сучасних систем допомоги водієві та безпеки. Однак ті атрибути слід сприймати як допоміжні засоби, бо вони, як і на техніці інших брендів, не звільняють водія від відповідальності.

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Ефективність без компромісів

Однією з головних переваг новинки стала електрична архітектура на 800 вольтів і нова батарея місткістю 115 кВт-год. Завдяки цьому VLE підтримує заряджання потужністю понад 300 кВт та здатний поповнити запас ходу до 355 км лише за 15 хвилин.

Середнє енергоспоживання становить менш як 20 кВт-год на 100 км, що відповідає приблизно двом літрам (!) дизельного пального на аналогічну дистанцію.

На старті продажів дебютує VLE 300 electric потужністю 203 кВт із запасом ходу понад 700 км. Пізніше лінійку поповнить VLE 400 4MATIC electric потужністю 310 кВт, що прискорюється від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди.

Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC у кольорі patagonia red metallic. Споживає у змішаному циклі 22,1 – 19,8 кВт-год енергії на 100 км пробігу. Фото: Mercedes-Benz

Комфорт лімузина та маневровість компактного авто

Новий VLE отримав пневматичну підвіску AIRMATIC із регулюванням кліренсу до 40 мм та систему підрулювання задньою віссю на кут до семи градусів.

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Завдяки цьому великий автомобіль має радіус розвороту лише 10,9 м, що робить його напрочуд зручним у міському середовищі.

На високих швидкостях підвіска автоматично знижує кузов для покращення аеродинаміки, стійкості та ефективності (див. відео нижче). Простір, який адаптується під будь-які потреби.

VLE довжиною 5309 мм оснащений трьома повнорозмірними рядами сидінь. Об'єм багажника сягає майже 800 літрів, а після демонтажу сидінь – понад 4000 літрів.

Система Roll & Go дозволяє легко переміщувати або повністю знімати сидіння. Для версій з електрорегулюванням доступна функція Remote Variable Rear Space. Вона дає змогу змінювати конфігурацію салону через мультимедійну систему, мобільний застосунок або кнопки в салоні.

Передбачено готові режими для перевезення багажу, бізнес-поїздок, сімейних подорожей та щоденного використання.

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Інтелектуальна цифрова екосистема

Новинка побудована на новій операційній системі MB.OS, яка забезпечує регулярні бездротові оновлення та готовність до розширених систем допомоги водієві SAE Level 2.

Інформаційно-розважальний комплекс нового покоління доповнюється системою MBUX Rear Space Experience, що створює окремий цифровий простір для пасажирів задніх рядів.

Mercedes-Benz VLE 300 у кольорі оксамитово-коричневого металіка на тест-драйві Більбао, Іспанія. Фото: Mercedes-Benz

Для сім'ї, бізнесу та активного відпочинку

Електричні розсувні двері з функцією HANDS-FREE, прохід між рядами сидінь, окреме відкривання заднього скла та можливість буксирування причепів масою до 2,5 тонни роблять VLE універсальним рішенням для найрізноманітніших сценаріїв використання.

Модель однаково впевнено почувається як сімейний автомобіль для подорожей, бізнес-шатл або транспорт для активного відпочинку.

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"Це буде ідеальний супутник для сімей, який спрощує їхнє повсякденне життя. Всього за 15 хвилин його можна зарядити, щоб проїхати до 355 кілометрів (WLTP). А під час тривалої подорожі зі Штутгарта до Риму на відстань майже 1100 кілометрів VLE знадобилося лише дві короткі зупинки для зарядки по 15 хвилин кожна. З абсолютно новим VLE ми переосмислюємо електромобільність як для сімей, так і для бізнесу та клієнтів, які люблять активний відпочинок, – зазначає керівник Mercedes-Benz Vans Томас Кляйн.

Як й показані вище моделі, Mercedes-Benz VLE 300 у кольорі графітово-сірого металіка розганяється з нуля до 100 км/год за 6,5 секунди. Фото: Mercedes-Benz

Що далі

Нині у виробника добре налаштоване виробництво, більшість операцій за розробленою технологічною картою роботизовано, що сприяє гарній якості й мінімізує брак (див. відео внизу). 2027 році Mercedes-Benz розширить сімейство подовженою версією VLE довжиною 5484 мм, яка запропонує ще більше внутрішнього простору.

Завдяки поєднанню запасу ходу понад 700 км, надшвидкого заряджання, гнучкого салону та рівня комфорту преміального лімузина новий Mercedes-Benz VLE демонструє бачення бренду щодо майбутнього електромобільності для великих сімейних і корпоративних автомобілів.