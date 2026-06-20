Электрический Mercedes-Benz VLE обещает комфорт лимузина: что в нем необычного

VLE рассчитан на перевозку до восьми пассажиров и предлагает исключительную гибкость салона, современные цифровые технологии и запас хода более 700 км по циклу WLTP.

Как пишет Авто24 со ссылкой на производителя и его пресс-релиз, здесь есть много современных систем помощи водителю и безопасности. Однако эти атрибуты следует воспринимать как вспомогательные средства, поскольку они, как и на технике других брендов, не освобождают водителя от ответственности.

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Эффективность без компромиссов

Одним из главных преимуществ новинки стала электрическая архитектура на 800 вольт и новая батарея емкостью 115 кВт·ч. Благодаря этому VLE поддерживает зарядку мощностью более 300 кВт и способен восполнить запас хода до 355 км всего за 15 минут.

Среднее энергопотребление составляет менее 20 кВт·ч на 100 км, что соответствует примерно двум литрам (!) дизельного топлива на аналогичное расстояние.

В начале продаж дебютирует VLE 300 electric мощностью 203 кВт с запасом хода более 700 км. Позже линейку пополнит VLE 400 4MATIC electric мощностью 310 кВт, разгоняющийся от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды.

Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC в цвете patagonia red metallic. Расход энергии в смешанном цикле составляет 22,1 – 19,8 кВт·ч на 100 км пробега. Фото: Mercedes-Benz

Комфорт лимузина и маневренность компактного автомобиля

Новый VLE получил пневматическую подвеску AIRMATIC с регулировкой клиренса до 40 мм и систему подруливания задней осью на угол до семи градусов.

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Благодаря этому большой автомобиль имеет радиус разворота всего 10,9 м, что делает его удивительно удобным в городских условиях.

На высоких скоростях подвеска автоматически опускает кузов для улучшения аэродинамики, устойчивости и эффективности (см. видео ниже). Пространство, которое адаптируется к любым потребностям.

VLE длиной 5309 мм оснащён тремя полноразмерными рядами сидений. Объём багажника достигает почти 800 литров, а после демонтажа сидений – более 4000 литров.

Система Roll & Go позволяет легко перемещать или полностью снимать сиденья. Для версий с электрорегулировкой доступна функция Remote Variable Rear Space. Она позволяет изменять конфигурацию салона через мультимедийную систему, мобильное приложение или кнопки в салоне.

Предусмотрены готовые режимы для перевозки багажа, деловых поездок, семейных путешествий и повседневного использования.

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Интеллектуальная цифровая экосистема

Новинка построена на новой операционной системе MB.OS, которая обеспечивает регулярные беспроводные обновления и готовность к расширенным системам помощи водителю SAE Level 2.

Информационно-развлекательный комплекс нового поколения дополняется системой MBUX Rear Space Experience, которая создает отдельное цифровое пространство для пассажиров задних рядов.

Mercedes-Benz VLE 300 в цвете «бархатно-коричневый металлик» на тест-драйве в Бильбао, Испания. Фото: Mercedes-Benz

Для семьи, бизнеса и активного отдыха

Электрические раздвижные двери с функцией HANDS-FREE, проход между рядами сидений, отдельное открывание заднего стекла и возможность буксировки прицепов массой до 2,5 тонны делают VLE универсальным решением для самых разнообразных сценариев использования.

Модель одинаково уверенно чувствует себя в роли семейного автомобиля для путешествий, бизнес-шаттла или транспортного средства для активного отдыха.

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"Это будет идеальный спутник для семей, который упрощает их повседневную жизнь. Всего за 15 минут его можно зарядить, чтобы проехать до 355 километров (WLTP). А во время длительного путешествия из Штутгарта в Рим на расстояние почти 1100 километров VLE потребовалось всего две короткие остановки для зарядки по 15 минут каждая. С совершенно новым VLE мы переосмысливаем электромобильность как для семей, так и для бизнеса и клиентов, которые любят активный отдых, – отмечает руководитель Mercedes-Benz Vans Томас Кляйн.

Как и показанные выше модели, Mercedes-Benz VLE 300 в цвете графитово-серого металлика разгоняется с нуля до 100 км/ч за 6,5 секунды. Фото: Mercedes-Benz

Что дальше

В настоящее время у производителя хорошо налажено производство, большинство операций в соответствии с разработанной технологической картой автоматизировано, что способствует высокому качеству и минимизирует брак (см. видео ниже). 2027 году Mercedes-Benz расширит модельный ряд удлиненной версией VLE длиной 5484 мм, которая предложит еще больше внутреннего пространства.

Благодаря сочетанию запаса хода более 700 км, сверхбыстрой зарядки, гибкого салона и уровня комфорта премиального лимузина новый Mercedes-Benz VLE демонстрирует видение бренда относительно будущего электромобильности для больших семейных и корпоративных автомобилей.