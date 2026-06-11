Гібридні кросовери Zeekr розкуповують в Китаї, немов гарячі пиріжки

Флагманський шестимісний позашляховик Zeekr 9X, який з’явився на ринку Китаю 29 вересня 2025 року, утримує лідерство у верхньому ціновому сегменті протягом семи місяців поспіль. Кросовер став абсолютним бестселером серед моделей вартістю близько 500 000 юанів, зайнявши третину ринку (33%) у загальній категорії автомобілів цієї цінової групи, пише CarNewsChina.

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Молодша модель Zeekr 8X, офіційний дебют якої відбувся у квітні 2026 року, також показала стрімкий старт. У травні було реалізовано 6103 одиниці цієї моделі, що дозволило їй випередити головного конкурента Aito M8 і посісти перше місце в сегменті висококласних гібридних позашляховиків вартістю від 300 000 до 500 000 юанів. За словами генерального директора Geely Group Ганя Цзяюе, обидві моделі зараз прискорено готуються до виходу на світові ринки.

Ринкові успіхи та статистика продажів флагманського Zeekr 9X

За даними аналітичної агенції China EV DataTracker, сукупні поставки Zeekr 9X з моменту старту продажів досягли позначки у 61 965 одиниць.Протягом останніх семи місяців динаміка поставок автомобілів Zeekr 9X клієнтам у Китаї виглядала так:

Листопад 2025 року – 8 121 одиниця;

Грудень 2025 року – 9 482 одиниці;

Січень 2026 року – 6 603 одиниці;

Лютий 2026 року – 4 878 одиниць;

Березень 2026 року – 10 060 одиниць;

Квітень 2026 року – 9 315 одиниць;

Травень 2026 року – 9 058 одиниць.

Глобальна експансія флагмана розпочинається в червні 2026 року з ринку Близького Сходу. У третьому кварталі заплановано старт продажів у Центральній Азії, зокрема офіційні дилери почнуть приймати замовлення в Узбекистані. Європейський дебют Zeekr 9X запланований на четвертий квартал 2026 року, а слідом за ним на світові ринки вийде і молодший Zeekr 8X.

Технічні характеристики та габарити Zeekr 9X

Флагманський кросовер має солідні кузовні розміри: довжина становить 5239 мм, ширина – 2029 мм, а висота – 1819 мм при колісній базі у 3169 мм. За своїми габаритами китайський позашляховик виявився на 32 мм довшим, на 75 мм ширшим і на 4 мм нижчим за німецького конкурента Mercedes-Benz GLS.

Топова модифікація Zeekr 9X оснащена плагін-гібридною системою, яка складається з 2,0-літрового бензинового двигуна внутрішнього згоряння та трьох ефективних електродвигунів. Сумарна потужність мегаватної електричної силової архітектури досягає 1030 кВт, що еквівалентно 1381 кінській силі. Автомобіль здатний подолати до 355 км виключно на електричній тязі, а його загальний змішаний запас ходу з урахуванням паливного бака становить 1165 км. Повного приводу та високої потужності достатньо, щоб забезпечити розгін з місця до 100 км/год за 3,1 секунди.

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Особливості дизайну, інтер'єру та інтелекту моделі Zeekr 8X

Новий Zeekr 8X трохи менший за флагмана, але також належить до категорії повнорозмірних SUV. Його довжина становить 5100 мм, ширина – 1998 мм, висота – 1780 мм, а колісна база дорівнює 3069 мм. Автомобіль отримав сучасну фірмову мову дизайну бренду з великою вертикальною решіткою, розділеною світлодіодною оптикою та інтегрованим у дах блоком лідара.

Зараз модель перебуває на стадії нарощування темпів виробництва: у травні поставки були обмежені базовою версією, а більш оснащені варіанти почнуть надходити до клієнтів у липні. В інтер'єрі Zeekr 8X вставновлено центральний тачскрін об'єднаний з окремим розважальним екраном для переднього пасажира. Селектор трансмісії перенесено на рульову колонку, що дозволило звільнити простір на центральній консолі для бездротової зарядки смартфонів та підсклянників.

Гібридна силова установка 8X повністю ідентична флагманській у 9X: 2,0-літровий турбомотор потужністю 205 кВт працює разом із трьома електродвигунами, забезпечуючи аналогічні 1030 кВт (1381 к.с.). Покупцям доступні батареї ємністю 55,1 кВт-год або 70 кВт-год, які залежно від конфігурації забезпечують чистий електричний запас ходу у 256 км, 257 км або 328 км.

Перспективи виходу бренду Zeekr на світові ринки та підготовка до дебюту в США