Гибридные кроссоверы Zeekr раскупают в Китае, словно горячие пирожки

Флагманский шестиместный внедорожник Zeekr 9X, который появился на рынке Китая 29 сентября 2025, удерживает лидерство в верхнем ценовом сегменте в течение семи месяцев подряд. Кроссовер стал абсолютным бестселлером среди моделей стоимостью около 500 000 юаней, заняв треть рынка (33%) в общей категории автомобилей этой ценовой группы, пишет CarNewsChina.

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Младшая модель Zeekr 8X, официальный дебют которой состоялся в апреле 2026 года, также показала стремительный старт. В мае было реализовано 6103 единицы этой модели, что позволило ей опередить главного конкурента Aito M8 и занять первое место в сегменте высококлассных гибридных внедорожников стоимостью от 300 000 до 500 000 юаней. По словам генерального директора Geely Group Ганя Цзяюэ, обе модели сейчас ускоренно готовятся к выходу на мировые рынки.

Рыночные успехи и статистика поставок флагманского Zeekr 9X

По данным аналитического агентства China EV DataTracker, совокупные поставки Zeekr 9X с момента старта продаж достигли отметки в 61 965 единиц. в течение последних семи месяцев динамика поставок автомобилей Zeekr 9X клиентам в Китае выглядела так:

Ноябрь 2025 года – 8 121 единица;

Декабрь 2025 года – 9 482 единицы;

Январь 2026 года – 6 603 единицы;

Февраль 2026 года – 4 878 единиц;

Март 2026 года – 10 060 единиц;

Апрель 2026 года – 9 315 единиц;

Май 2026 года – 9 058 единиц.

Глобальная экспансия флагмана начинается в июне 2026 года с рынка Ближнего Востока. В третьем квартале запланирован старт продаж в Центральной Азии, в частности официальные дилеры начнут принимать заказы в Узбекистане. Европейский дебют Zeekr 9X запланирован на четвертый квартал 2026 года, а вслед за ним на мировые рынки выйдет и младший Zeekr 8X.

Технические характеристики и габариты Zeekr 9X

Флагманский кроссовер имеет солидные кузовные размеры: длина составляет 5239 мм, ширина – 2029 мм, а высота – 1819 мм при колесной базе в 3169 мм. По своим габаритам китайский внедорожник оказался на 32 мм длиннее, на 75 мм шире и на 4 мм ниже немецкого конкурента Mercedes-Benz GLS.

Топовая модификация Zeekr 9X оснащена плагин-гибридной системой, которая состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя внутреннего сгорания и трех эффективных электродвигателей. Суммарная мощность мегаваттной электрической силовой архитектуры достигает 1030 кВт, что эквивалентно 1381 лошадиной силе. Автомобиль способен преодолеть до 355 км исключительно на электрической тяге, а его общий смешанный запас хода с учетом топливного бака составляет 1165 км. Полного привода и высокой мощности достаточно, чтобы обеспечить разгон с места до 100 км/ч за 3,1 секунды.

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Особенности дизайна, интерьера и интеллекта модели Zeekr 8X

Новый Zeekr 8X немного меньше флагмана, но также относится к категории полноразмерных SUV. Его длина составляет 5100 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1780 мм, а колесная база равна 3069 мм. Автомобиль получил современный фирменный стиль дизайна бренда с большой вертикальной решеткой, разделенной светодиодной оптикой и интегрированным в крышу блоком лидара.

Сейчас модель находится на стадии наращивания темпов производства: в мае поставки были ограничены базовой версией, а более оснащенные варианты начнут поступать к клиентам в июле. В интерьере Zeekr 8X вставновлено центральный тачскрин объединен с отдельным развлекательным экраном для переднего пассажира. Селектор трансмиссии перенесено на рулевую колонку, что позволило освободить пространство на центральной консоли для беспроводной зарядки смартфонов и подстаканников.

Гибридная силовая установка 8X полностью идентична флагманской в 9X: 2,0-литровый турбомотор мощностью 205 кВт работает вместе с тремя электродвигателями, обеспечивая аналогичные 1030 кВт (1381 л.с.). Покупателям доступны батареи емкостью 55,1 кВт-ч или 70 кВт-ч, которые в зависимости от конфигурации обеспечивают чистый электрический запас хода в 256 км, 257 км или 328 км.

Перспективы выхода бренда Zeekr на мировые рынки и подготовка к дебюту в США