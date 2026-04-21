Honda знімає з продажу електричний e:Ny1

Модель e:Ny1, що є електричним аналогом популярного HR-V, з’явилася на європейському ринку в середині 2023 року, зазначає Auto24. Автомобіль оснащений електродвигуном потужністю 150 кВт (204 к.с.) та батареєю ємністю 68,8 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 412 кілометрів за циклом WLTP.

Читайте також: Новенькі Honda Prelude вже можна купити як "битки зі США", однак є нюанс

Проте навіть після того, як ціну в Німеччині опустили з 47 590 євро до 38 990 євро, продажі залишилися символічними, адже за минулий рік було реалізовано лише 105 одиниць, повідомляє Carscoops. Наразі Honda спрямовує залишки складських запасів до Великої Британії та Скандинавії, де попит на електромобілі традиційно вищий. В інших регіонах бренд зосередиться на гібридних та плагін-гібридних силових агрегатах, які стали основою лінійки після повної відмови від чистих двигунів внутрішнього згоряння наприкінці 2022 року.

Глобальний відступ та нова надія на Super-N

Згортання продажів e:Ny1 є частиною ширшого перегляду глобальної стратегії Honda. Компанія вже скасувала кілька амбітних проєктів для Північної Америки, включаючи моделі лінійки Acura RSX та спільні розробки з Sony під брендом Afeela. Японський виробник визнав, що великі та дорогі електромобілі наразі не знаходять свого покупця у потрібних обсягах.

Також цікаво: Дефект білої фарби Honda став причиною скандалу: покриття відшаровується від кузова

Замість невдалого кросовера в Європі з'явиться зовсім інший продукт – мініатюрний електричний хетчбек Super-N. Новинка, натхненна класичною Honda City Turbo II, отримає двигун потужністю 94 к.с. та спортивний обвіс.

Головною перевагою Super-N стане ціна: очікується, що вона стартуватиме від 23 000 євро (близько 20 000 фунтів стерлінгів). Це дозволить Honda вийти у бюджетний сегмент, де зараз спостерігається найбільший інтерес з боку європейських водіїв.

Читайте також: "Назад у майбутнє": Honda повертається до філософії 1960-х років

Відмова від e:Ny1 свідчить про визнання помилок у позиціонуванні бренду на ринку електрокарів. Спроба продати адаптовану китайську модель під виглядом преміального європейського кросовера виявилася невдалою. Тепер Honda робить ставку на харизматичні та доступні компактні авто, які мають повернути лояльність аудиторії до електричної лінійки марки.