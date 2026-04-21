Honda снимает с продажи электрический e:Ny1

Модель e:Ny1, являющаяся электрическим аналогом популярного HR-V, появилась на европейском рынке в середине 2023 года, отмечает Auto24. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и батареей емкостью 68,8 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 412 километров по циклу WLTP.

Однако даже после того, как цену в Германии опустили с 47 590 евро до 38 990 евро, продажи остались символическими, ведь за прошлый год было реализовано лишь 105 единиц, сообщает Carscoops. Сейчас Honda направляет остатки складских запасов в Великобританию и Скандинавию, где спрос на электромобили традиционно выше. В других регионах бренд сосредоточится на гибридных и плагин-гибридных силовых агрегатах, которые стали основой линейки после полного отказа от чистых двигателей внутреннего сгорания в конце 2022 года.

Глобальное отступление и новая надежда на Super-N

Сворачивание продаж e:Ny1 является частью более широкого пересмотра глобальной стратегии Honda. Компания уже отменила несколько амбициозных проектов для Северной Америки, включая модели линейки Acura RSX и совместные разработки с Sony под брендом Afeela. Японский производитель признал, что большие и дорогие электромобили пока не находят своего покупателя в нужных объемах.

Вместо неудачного кроссовера в Европе появится совсем другой продукт – миниатюрный электрический хэтчбек Super-N. Новинка, вдохновлена классической Honda City Turbo II, получит двигатель мощностью 94 л.с. и спортивный обвес.

Главным преимуществом Super-N станет цена: ожидается, что она будет стартовать от 23 000 евро (около 20 000 фунтов стерлингов). Это позволит Honda выйти в бюджетный сегмент, где сейчас наблюдается наибольший интерес со стороны европейских водителей.

Отказ от e:Ny1 свидетельствует о признании ошибок в позиционировании бренда на рынке электрокаров. Попытка продать адаптированную китайскую модель под видом премиального европейского кроссовера оказалась неудачной. Теперь Honda делает ставку на харизматичные и доступные компактные авто, которые должны вернуть лояльность аудитории к электрической линейке марки.