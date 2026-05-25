Hyundai оголосила масштабне відкликання 425 000 автомобілів через три різні дефекти

Зафіксовані неполадки стосуються потенційно небезпечного руйнування подушок безпеки, збоїв у програмному забезпеченні електронних асистентів водія та дефектів складання ходової частини, розповідає Carscoops.

Дефект подушок безпеки

Перша, найбільш небезпечна з точки зору потенційного травмування пасажирів проблема виявлена у 3493 седанах Elantra 2015-2016 років випуску. Конструкція системи накачування фронтальних подушок безпеки на цих машинах може раптово розірватися під час активації. За своїм характером цей дефект нагадує сумнозвісну глобальну кризу з компонентами Takata, проте у цьому випадку вузли були виготовлені іншим великим постачальником ARC Automotive.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США встановила, що піротехнічний патрон цих пристроїв може містити тверде паливо, щільність якого перевищує встановлені заводські специфікації. Під час аварії та штатного розкриття подушки це призводить до критичного зростання внутрішнього тиску та руйнування його металевого корпусу.

В результаті у салон автомобіля на високій швидкості можуть вилетіти гострі металеві уламки, що загрожує важкими травмами або смертю водія. Наразі Hyundai не має зафіксованих даних про реальні подібні випадки на цих машинах, а відкликання проводиться задля максимальної безпеки. Офіційні листи власникам почнуть надходити у липні, а дилери безкоштовно замінять небезпечні подушки безпеки.

Програмний збій системи автоматичного гальмування

Найбільша за обсягом сервісна кампанія стосується 421 078 кросоверів та пікапів, серед яких моделі Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid, а також плагін-гібридні версії Tucson Plug-In Hybrid 2025–2026 років випуску. Через помилку в коді програмного забезпечення комплекс запобігання лобовим зіткненням демонструє аномально високу чутливість до об’єктів, що розташовані попереду автомобіля. Електроніка розпізнає неіснуючу небезпеку та ініціює екстрене передчасне гальмування прямо під час руху у щільному потоці.

Компанія розпочала внутрішнє розслідування цієї аномалії на початку минулого року після отримання 376 скарг від водіїв на некоректну роботу радарів та камер. За офіційними даними, цей програмний збій спровокував щонайменше чотири реальні дорожньо-транспортні пригоди, коли в автомобілі корейської марки ззаду врізалися інші транспортні засоби.

У цих інцидентах чотири людини дістали травми різного ступеня важкості. Для усунення дефекту офіційні технічні центри виконають безкоштовне оновлення програмного забезпечення фронтальної камери автомобіля, а масове сповіщення клієнтів стартує в середині липня.

Недозатягнуті кріплення підвіски на електромобілях IONIQ

Третій дефект виявлений у новітній електричній лінійці брендів та стосується моделей IONIQ 5 2025 року та великого трирядного кросовера IONIQ 9 2026 року. На невеликій партії електрокарів кріплення елементів задньої підвіски не були затягнуті належним чином під час збирання на конвеєрі. Постійні дорожні вібрації з часом можуть повністю послабити гайки та болти, що загрожує руйнуванням підвіски безпосередньо під час їзди та повною втратою контролю над автомобілем.

Розслідування цього інциденту розпочалося після скарги одного з власників IONIQ 5 на сторонній металевий шум і гуркіт у задній частині машини. Загалом під дію цієї сервісної акції підпадають 172 електромобілі. Інженери припускають, що реальний дефект збирання присутній лише у 1% від цієї кількості машин. У межах відкликання майстри сервісу перевірять стан підвіски, за потреби замінять пошкоджені елементи кріплення та в обов'язковому порядку проведуть процедуру регулювання розвалу-сходження задніх коліс.

